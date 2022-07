Tromba d'aria in Sabina, alberi caduti e Salaria bloccata

18 luglio 2022 a

Dai 40° e sole a picco della mattina a una tromba d’aria che nel pomeriggio intorno alle 17 ha colpito la provincia con particolare riferimento alla Sabina portando un po’ di refrigerio ma anche danni e disagi. Pioggia e vento di una intensità inusuali a queste latitudini tanto da creare non pochi problemi. La zona più colpita è stata la Sabina e precisamente i Comuni di Poggio Mirteto, Fara in Sabina, Montopoli e Castelnuovo di Farfa. E qui che si sono concentrati gli interventi dei vigili del fuoco intervenuti sul posto con tre squadre due provenienti dal Comando provinciale di Rieti e una dal distaccamento di Poggio Mirteto.

La furia del vento e della pioggia, come detto, hanno fatto cadere rami in strada ed in alcuni casi anche alberi di grossa taglia. Anche sulla Salaria, al km 44, i rami caduti in strada e sulle auto di passaggio, hanno costretto glia utomobilisti a ferm,arsi anche perché impossibilitati a proseguire sia in direzione di Rieti che della Capitale. Lunghe file si sono formate in attesa che i vigili del fuoco intervenissero a liberare la carreggiata. Ci sono volute alcune ore di lavoro per ripristinare la regolare viabilità sulla consolare. Solo dopo le 19, infatti, anche per il miglioramento delle condizioni meteo, la situazione è tornata alla normalità.

A Castelnuovo di Farfa i vigili hanno dovuto lavorare per liberare un’auto parcheggiata nei pressi di un centro commerciale travolta da alcuni robusti rami. Fortunatamente all’interno della vettura non c’era nessuno. A Rieti invece, come nel Cicolano, non ci sono stati grossi problemi. Anche qui gli interventi hanno riguardato la caduta in strada di rami e più in particolare sulla Salaria all’incrocio con la Terminillese. Decine sono state le telefonate al centralino dei pompieri ma nessun problema particolare da risolvere.

