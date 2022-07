Per contrastare i piromani arrivano le fototrappole e i volantini informativi dei carabinieri forestali

18 luglio 2022 a

Il Comando provinciale e il Gruppo Forestale dei Carabinieri di Rieti, d’intesa con la Prefettura, hanno realizzato un volantino divulgativo per sensibilizzare i cittadini sull’importanza dell’attività di contrasto agli incendi boschivi e la necessità di adottare corretti comportamenti al fine di evitarne l’innesco e la propagazione anche involontariamente. Come già praticato con analogo documento elaborato dal Comando Provinciale per furti e truffe, all’opuscolo verrà data la più ampia diffusione, anche grazie alla collaborazione dei Comuni della Provincia già formalmente interessati, per cercare di arginare il problema che, sistematicamente, ogni estate impegna fortemente tutti gli enti preposti.

Parallelamente, la componente Forestale dell’Arma di questa provincia ha implementato i servizi anche in orario serale/notturno ed in abiti civili, nonché l’installazione di foto trappole proprio per tentare di individuare, anche in flagranza di reato, i piromani autori di tanto scempio.

Sono stati altresì programmati servizi congiunti tra i Carabinieri Territoriali e Forestali proprio per ottimizzare tutte le professionalità e le rispettive esperienze maturate sul territorio. Sette le persone complessivamente già segnalate all’Autorità Giudiziaria. Diverse attività tuttora in corso per l’identificazione di altri responsabili.

