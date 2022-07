Contagi in aumento a Rieti, Asl potenzia i posti letto Covid al De Lellis

18 luglio 2022 a

a

a

La direzione aziendale della Asl di Rieti, visto l'aumento della curva dei contagi, del numero di pazienti che si rivolgono al Pronto Soccorso e del tasso di ospedalizzazione, comunica che presso il presidio ospedaliero di Rieti è stato attivato un reparto Covid-19 in area medica da 13 posti letto, che vanno ad aggiungersi ai 20 già attivi presso il reparto di Malattie Infettive, per un totale di 33 posti letto Covid 19 disponibili.

Asl e Fondazione Varrone presentano libro sulla campagna vaccinale

La direzione aziendale della Asl di Rieti sottolinea ancora una volta l'importanza della vaccinazione, unica arma a disposizione per proteggerci dal virus: dallo scorso giovedì gli over 60 e tutti i soggetti fragili, a partire dai 12 anni di età, possono vaccinarsi con la seconda dose booster (quarta dose), presso l'hub ex Bosi di Rieti - Cittaducale, il martedì, giovedì e sabato dalle ore 8 alle ore 14 prenotando il vaccino sulla piattaforma della Regione Lazio.

Coronavirus, il bollettino: 50 nuovi casi e 118 guariti

La Asl di Rieti ricorda inoltre che è fortemente raccomandato l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi affollati e dove non è possibile rispettare la distanza minima.

Maturità, i presidi chiedono di togliere la mascherina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.