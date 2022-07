Il rettore dell'Università di Quimper a Rieti per rinnovare il protocollo con l'Ordine degli avvocati

15 luglio 2022 a

a

a

Il rettore dell’Università francese di Quimper, François-Xavier Roux-Demare, è stato ricevuto nella Sala consiliare del Comune di Rieti, alla presenza del sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, dell’assessore al turismo e allo sport Chiara Mestichelli e del presidente dell’Ordine degli avvocati di Rieti Attilio Ferri. La visita è stata organizzata per rinnovare il protocollo che lega l’Università francese con l’Ordine degli Avvocati di Rieti a seguito del progetto avviato dal Comitato Gemellaggi e Relazioni internazionali del Comune di Rieti, guidato negli anni scorsi da Elisabetta Occhiodoro, grazie al quale studenti di giurisprudenza, francesi e reatini, hanno la possibilità di effettuare periodi di stage presso studi legali.

Infatti, in sala consiliare erano presenti anche gli avvocati Cristiano Euforbio e Giovanni Magi che hanno recentemente ospitato una studentessa francese per il suo periodo di stage a Rieti. Inoltre, il rettore Roux-Demare e il Presidente Attilio Ferri hanno fatto visita al presidente del Tribunale di Rieti, Pierfrancesco de Angelis.

“Questo progetto è l’esempio di come una seria politica di gestione del Comitato Gemellaggi e di relazione con le forze vitali della Città possa essere un veicolo di crescita individuale, umana e professionale per molti nostri giovani ma anche per la collettività nel suo insieme – dichiarano il sindaco Daniele Sinibaldi e l’assessore Chiara Mestichelli – Con l’occasione, ringraziando il Comitato Gemellaggi per l’eccellente lavoro svolto negli anni scorsi, annunciamo che a breve sarà rinnovato il Comitato stesso e, quindi, sarà emesso un nuovo bando per chiunque voglia farne parte contribuendo fattivamente alla crescita della città”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.