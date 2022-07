L'enogastronomia spinge la ripresa. Boom di attività presenti sul territorio

Monica Puliti 16 luglio 2022 a

Due nuove attività nate lo stesso giorno, una nel cuore di Rieti, l’altra a Terminillo. Un segnale importante per l’economia locale, soprattutto perché viene da giovani che hanno investito soldi, tempo ed energie in un progetto che, si spera, possa portare nuova linfa nel tessuto socio-economico del nostro territorio. La prima, di Marco Carapacchi e Maria Luisa Carnassale, si chiama “2020Degusto” e si trova nel cuore di un quartiere storico reatino, in via San Francesco 107, a un passo dalla piazza, è un locale di enoristorazione e cocktail bar, fresco fresco di inaugurazione. “Un progetto di impresa e di vita – è scritto sul profilo social della Fondazione Varrone –, cresciuto nel Vivaio della Fondazione Varrone dove Marco e Maria Luisa, entrambi sommelier degustatori, sono stati affiancati nel difficile percorso di avviare un’attività tutta loro”, attività affiliata alla Cna Rieti.

E poi “La locanda del pioniere” a piazzale Zamboni, a Pian de’ Valli, a Terminillo, al cui timone c’è il giovane Diego Leoncini, un locale che fa da bar per la colazione, da tavola calda per il pranzo e da ristorante per la cena: in tanti – tra cui il sindaco Daniele Sinibaldi - all’inaugurazione per un in bocca al lupo al giovane imprenditore, figlio di Marzio Leoncini, anch’egli imprenditore ed ex amministratore comunale. “L’attrattività della nostra montagna passa anche attraverso gli investimenti dei privati e per questo rivolgo i miei complimenti e un sincero augurio di buona fortuna all’amico Diego”, ha sottolineato il primo cittadino che ha partecipato alla cerimonia inaugurale del locale. “Quando nasce un’attività siamo super contenti – commenta il presidente di Confcommercio Rieti, Leonardo Tosti -, perché si tratta di posti di lavoro e di imprenditori che investono nel nostro territorio in un momento storico, sia per le aziende che per le famiglie, particolarmente difficile. L’incertezza del futuro, l’aumento dei costi, la difficoltà a reperire materie prime, il conflitto in Ucraina e ora la crisi politica in corso sono tutti elementi che non fanno bene all’economia e settembre prossimo preoccupa non poco; per fortuna – aggiunge – c’è chi scommette sul futuro e gettando il cuore oltre l’ostacolo apre un’attività, perché la gente ha voglia di normalità e di guardare a un futuro che sia più roseo per tutti”.

E se l’enogastronomia, dopo un periodo di enormi difficoltà, sta riprendendo man mano la sua corsa, ci sono comparti economici come il commercio al dettaglio, per esempio, che arrancano, così come ci sono aree del Reatino come la Bassa Sabina ma anche i territori dei laghi Salto e Turano, più dinamiche rispetto ad altre.

“Stiamo spingendo sul Governo – conclude il presidente di Concommercio, Leonardo Tosti – perché si intervenga sul cuneo fiscale e le aziende possano essere più competitive”.

