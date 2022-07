Mondiali di wakeboard, prende forma il villaggio iridato al lago del Salto

Francesca Sammarco 16 luglio 2022 a

Fervono i preparativi per lo svolgimento dei campionati mondiali di Wakeboard e il ‘villaggio’ prende forma, sotto lo sguardo vigile di Claudio Ponzani, che ha affidato i lavori a ditte locali. Montati oltre 35 gazebo (3 metri per 3), allacciati alla linea elettrica e con un metro e mezzo di spazio nel retro per riporre fusti di birra, merci e prodotti (la vigilanza sarà garantita notte e giorno). Una fila per gli espositori, una fila (distanziata) per chi consumerà ai tavoli, una fila per gli atleti che possono sostare all’ombra, i giudici di gara, uffici mobili per la stampa, medici, fisioterapisti, fisiatri, osteopati, il palco e la postazione per la diretta mondiale in streaming: Borgo San Pietro e tutto il territorio reatino saranno sotto i riflettori del mondo. Gasati e quasi febbricitanti i giovani per questa grande occasione, il comitato di Borgo San Pietro e la proloco di Varco Sabino si sono messi a totale disposizione, per la preparazione della cena di gala e l’accoglienza. L’area per la cena sarà sul lato destro, sotto a piscina.

Per motivi di sicurezza non potrà essere montato il pontile di collegamento tra Borgo Vecchio e la spiaggia dei pioppi, come è stato fatto per gli europei del 2018, perché si prevede un’affluenza tale di persone che potrebbe non garantirne la sicurezza. Spostato quindi anche il campo di gara che sarà alla sinistra della spiaggia, nell’area de Il Porticciolo. Sul lato sinistro dov’è il parcheggio saranno montati 15 servizi igienici. Non si potrà scendere con le macchine (solo gli espositori per scarico delle merci), il Comune provvederà al parcheggio all’inizio del paese e al servizio navette.

Il 26 e 27 luglio verrà anche Vito Cozzoli (presidente e Ad di Sport e Salute Spa, dal giugno 2018 al settembre 2019 Capo di Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal settembre 2019 al gennaio 2020 Capo di Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico) “la sua presenza ci onora ed è un’ulteriore occasione per noi” commenta Claudio Ponzani, che intanto ringrazia la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Federazione Italiana Sci nautico e Wakeboard, la Comunità Montana Salto Cicolano e i tanti sponsor per il sostegno economico. Testimonial della manifestazione Raoul Bova, che sarà presente il 24 luglio alla cerimonia di apertura alle 18 e alla cena di gala. Gli allenamenti degli atleti iniziano il 20 luglio, il 25 luglio inizia la competizione, finali e premiazioni il 30 luglio.

