Covid, all'ex Bosi in 250 hanno aderito all'open day per la quarta dose agli over 60

14 luglio 2022 a

a

a

Alta l’adesione per l’avvio della quarta dose (seconda dose booster) del vaccino anti-Covid-19 dedicato ad over 60 anni e soggetti fragili, a partire dai 12 anni, inseriti nella circolare del Ministero della Salute. Sono state 250 le dosi di vaccino somministrate questa mattina durante l’Open Day over 60 organizzato dalla Asl di Rieti presso l’hub ex Bosi Rieti – Cittaducale.

Aggressione pronto soccorso, Asl Rieti: "Ennesimo episodio gravissimo"

La dose di richiamo potrà essere eseguita trascorsi almeno 120 giorni dalla somministrazione della dose booster (terza dose) o dall’ultima infezione (con riferimento alla data del test diagnostico positivo). Ricordiamo che è possibile prenotare il vaccino sul portale della Regione Lazio https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it. L’hub ex Bosi Rieti–Cittaducale è aperto nelle giornate di martedì, giovedì e sabato dalle ore 8 alle ore 14, orario eventualmente ampliato fino alle ore 20 in base al numero delle prenotazioni.

Merlani: “Siamo in un'economia di guerra”

L’Asl fa sapere che è consigliabile “rispettare l’orario di prenotazione per evitare inutili attese all’esterno della struttura”. Intanto all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 352 nuovi positivi al test SARS CoV-2 su 978 tamponi. Si registrano 210 nuovi guariti. Il totale dei positivi sale a 2.322.

Sabina Universitas, firmata convenzione con Ater per gestione casa dello studente

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.