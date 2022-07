Aumento di stipendio per sindaco, assessori e presidente del Consiglio comunale

Monica Puliti 15 luglio 2022 a

Busta paga più pesante per sindaco, assessori e presidente del consiglio comunale di Rieti, che d’ora in avanti percepiranno un’indennità di funzione maggiorata del 55% fino al raddoppio nel 2024. Percepiranno perché al momento l’amministrazione comunale uscita dalle scorse elezioni non ha ancora fatto propria la misura contenuta nella legge di bilancio 2022, che comporterà un maggior onere finanziario. Il sensibile aumento – che riguarda le giunte dei comuni capoluogo da Nord a Sud d’Italia – non sarà a carico delle casse degli enti locali interessati, esangui nel caso di Rieti come di molte altre amministrazioni, ma sarà interamente coperto dal bilancio statale; l’incremento, proporzionato alla popolazione e al trattamento economico complessivo del presidente delle Regioni, sarà adottato in modo graduale nel 2022 e nel 2023 e poi in misura permanente nel 2024. La crescita media delle indennità percepite dai sindaci degli oltre 6.600 Comuni di Regioni a statuto ordinario nel 2022 ammonta a +47,14%, che nel caso di Rieti, e di tutti i Comuni tra i 30.001 e i 50 mila abitanti, è pari a +55%.

Parlando in soldoni, lo stipendio di un sindaco di un comune capoluogo avente queste caratteristiche – come appunto Rieti – passa da 3.114 euro lordi a 4.830 fino al raddoppio (poco oltre 6 mila euro) nel 2024, sempre importo lordo, mentre gli assessori partono da una base di 2.301 euro da rivalutare del 55% fino alla somma di 4 mila 600 sempre tra due anni; quanto al presidente del consiglio comunale, questi percepisce l’80% dell’indennità spettante al primo cittadino. Per un comune non capoluogo di 50 mila abitanti l’aumento si ferma a molto meno della metà, una beffa considerando che amministrare il capoluogo Isernia (21mila abitanti, indennità di 9.600 euro al mese, +160%) richiede al suo sindaco un impegno più gravoso di quello necessario per amministrare il non capoluogo Assisi (28 mila abitanti, indennità 4.140 euro, +48%).

Dopo anni di tagli dunque, con la legge di bilancio 2022 si è intervenuti aumentando gli stipendi dei componenti le giunte comunali, probabilmente anche per incentivare alla partecipazione politica, cosa che non garantiscono indennità troppo basse. Per non parlare delle responsabilità importanti che un sindaco si assume quotidianamente nell’amministrare la cosa pubblica senza avere le tutele giuridiche previste per parlamentari e membri del governo.

