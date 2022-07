Il vescovo Pompili in visita a Verona, il 24 settembre l'inizio del suo ministero episcopale nella nuova diocesi

L.S. 14 luglio 2022 a

In visita a Verona, il vescovo Domenico Pompili ha indicato la data d’inizio del suo ministero episcopale nella diocesi scaligera il prossimo sabato 24 settembre. Una data importante non solo per la diocesi di Verona ma anche per quella reatina che perde, oltre una guida spirituale, un vero punto di riferimento.

La notizia è stata data al termine dell’incontro che monsignor Pompili ha avuto con il vescovo uscente, monsignor Giuseppe Zenti, nel palazzo vescovile, avvenuto a pochi giorni dall’annuncio del suo nuovo incarico. Una notizia quella del trasferimento, che è stata accolta con sorpresa dai fedeli reatini legatissimi al vescovo arrivato a Rieti nel settembre del 2015. Nei giorni scorsi lo stesso Pompili visibilmente emozionato fino alle lacrime, aveva annunciato ufficialmente il trasferimento nella diocesi di Verona nel corso di un incontro nella cattedrale di Santa Maria.

La notizia era stata anticipata dai media di Verona ed era rimbalzata fino a Rieti. Inutili i tentativi di trattenerlo da parte dei fedeli. Don Domenico ha risposto alla volontà di Papa Francesco dopo sette anni di ministero episcopale a Rieti vissuti con grande intensità e coinvolgimento anche a causa degli accadimenti (terremoto e pandemia su tutti) che hanno segnato il suo mandato alla guida della Chiesa di Rieti. Nei prossimi giorni sarà resa nota la data in cui don Domenico saluterà i fedeli della diocesi di Rieti.

