Scatta la mobilitazione contro il taglio dei poliziotti in Sabina

Paolo Giomi 13 luglio 2022 a

a

a

L’amministrazione comunale di Fara Sabina, per voce del sindaco Roberta Cuneo e dell’assessore con delega alla sicurezza, Simone Fratini, chiede l’istituzione di un commissariato di polizia a Passo Corese. E lo fa all’indomani della notizia di un imminente e potenziale ridimensionamento, in termini di unità di personale, delle forze di polizia dispiegate presso il posto di polizia di via Ternana. “La questione della razionalizzazione delle risorse e quindi dei presidi territoriali delle Forze di Polizia, presente nel piano del Ministero dell’Interno del 2021 ci è ben nota, tanto che da mesi lavoriamo non solo per scongiurare la chiusura di un presidio di sicurezza ma per avere un Commissariato di Polizia nella Città di Fara in Sabina - dichiarano Cuneo e Fratini -. Ci teniamo a sottolineare che questa battaglia è condivisa dalla Prefettura di Rieti che da tempo ha avviato una interlocuzione con il Ministero dell’Interno portando all’attenzione delle istituzioni preposte la necessità di un Commissariato in un territorio in espansione, su una rete ferroviaria e con un Centro Logistico di grande importanza e in continua crescita alle porte di Roma.

Violento tamponamento sulla Salaria, auto finisce nella scarpata

Un Commissariato con una propria dotazione organica autonoma da quella della Questura di Rieti che registra già notevoli carenze, che risponderebbe alle mutate esigenze del territorio e ad una maggiore capacità di controllo e di contrasto ai fenomeni criminali. Noi continueremo a mettere in campo tutte le azioni possibili - continuano Cuneo e Fratini - dall’interlocuzione con le istituzioni a vari livelli fino al coinvolgimento delle realtà territoriali. Come maggioranza abbiamo protocollato un Ordine del giorno per il prossimo Consiglio Comunale per l’istituzione del Commissariato, e intendiamo portare la questione a livello nazionale, in Parlamento, tramite un’interrogazione il più possibile sostenuta e condivisa, perché vengano riviste le decisione prese alla luce di motivazioni ben fondate e sostenute dalle istituzioni territoriali e nazionali. Ci auguriamo che il Consiglio condivida queste proposte affinché arrivi forte e chiara ai vertici del Ministero dell’Interno la voce di un territorio che non è disposto a indietreggiare sulla sicurezza, ma al contrario chiede di investire e potenziare la presenza dello Stato in un’area strategica della Provincia di Rieti e del Lazio, che è la Città di Fara in Sabina”.

La Sabina continua a bruciare. Fiamme anche sulla strada provinciale Tiberina



Anche il coordinatore comunale del Partito democratico Farense, Alessandro Spaziani, ha sottolineato come “la sicurezza nel nostro territorio è un tema focale che necessita costante attenzione. Negli ultimi anni il nostro territorio è andato incontro a profondi cambiamenti, dovuti principalmente alla crescita per dimensioni e importanza del Polo logistico, ci si aspetterebbe un miglioramento della sicurezza, ma al contrario si registra il trend inverso per cui alla crescita economica e sociale del territorio non corrisponde un controllo adeguato. La notizia di un eventuale ridimensionamento del posto di polizia di Passo Corese non fa ben sperare e ci preoccupa non poco – ha proseguito Spaziani - una zona strategica della provincia avrebbe bisogno di attenzioni specifiche e protezioni particolari, che non possono essere affidate solo alla videosorveglianza, che di certo aiuta ma non previene la microcriminalità”.

Vigili urbani senza comandante e sotto organico. Ne mancano all'appello 82

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.