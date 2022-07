A spasso con un coltello a serramanico in tasca, denunciato 20enne

12 luglio 2022 a

Se ne andava tranquillamente a spasso con un coltello in tasca. Fino a quando, però, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Poggio Mirteto lo hanno denunciato. Protagonista un cittadino rumeno, di 20 anni, e la denuncia riguarda il reato di porto abusivo di armi.

Durante un controllo notturno effettuato all’ingresso di un centro sportivo della cittadina mirtense, il giovane, già noto alle Forze di Polizia, è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di un coltello a serramanico, portato senza giustificato motivo.

Il ventenne è stato quindi denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica come detto per porto abusivo d’armi. Sarà il giudice del tribunale di Rieti a valutare l'eventuale responsabilità del giovane e il reato a lui contestato.

