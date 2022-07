Alla Fiera del peperoncino arrivano Rettore, Le vibrazioni, Briga, Tatangelo e The Kolors

12 luglio 2022 a

Non solo peperoncino. L’undicesima edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino di Rieti, in programma nel centro storico dal 24 al 28 agosto, sarà anche un eccezionale evento musicale e di intrattenimento. Sul palco di Piazza Mazzini, infatti, sono in arrivo grandi nomi del panorama musicale italiano per cinque serate di musica e divertimento.

Mercoledì 24 agosto sarà protagonista Rettore mentre ad infiammare la piazza del peperoncino giovedì 25 agosto arriveranno Le Vibrazioni (nella foto). Venerdì 26 agosto di scena Briga mentre sabato 27 agosto concerto di Anna Tatangelo. Per l’ultima serata, quella di domenica 28 agosto, protagonisti saranno i The Kolors.

“La Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino è un evento a 360 gradi che vede anche nell’intrattenimento e nella grande musica una dimensione importante dell’offerta ai tanti turisti attesi a Rieti – spiega Livio Rositani, presidente del Comitato organizzatore dell’evento -. Per l’edizione 2022 abbiamo fatto ulteriori sforzi e siamo riusciti ad allestire un calendario musicale di grande richiamo con nomi importanti della musica italiana che, siamo certi, contribuiranno ad arricchire l’attrattività dell’evento”.

