Violento tamponamento sulla Salaria, auto finisce nella scarpata

I vigili del fuoco del distaccamento sabino di Poggio Mirteto sono intervenuti ieri a causa di un incidente stradale tra due vetture al chilometro +37,500 della Salaria per Roma nel Comune di Fara in Sabina. Un incidente che ha causato forti rallentamenti alla circolazione sulla stessa consolare.

La posizione finale dei due mezzi, a seguito del violento tamponamento, ha causato, sul momento, criticità e rischi al traffico veicolare in particolare a causa di un mezzo rimasto intraversato sulla semi carreggiata in prossimità di una stazione di servizio mentre l'altro autoveicolo è finito nella sottostante scarpata anch'esso vicino al sito di rifornimento carburanti.

La squadra di vigili del fuoco ha operato per l'incolumità delle persone coinvolte e la rapida messa in sicurezza dei due veicoli al fine di evitare rischi per il traffico veicolare ed eventuali interazioni rilevanti con la limitrofa stazione di servizio. Sul posto, in supporto, anche una pattuglia dei carabinieri.

