Dal Pnrr 50 milioni per l'università. Obiettivo: tremila studenti entro tre anni

Paola Corradini 12 luglio 2022 a

a

a

“Avremo una vera università anche Rieti che era rimasto l’unico capoluogo a non avere un a vera Università”. A parlare il presidente della Sabina Universitas, Antonio D’Onofrio durante la conferenza stampa tenutasi a Palazzo Aluffi al termine del Consiglio dei Soci. “Mi sembra si possa parlare di buone notizie” ha aggiunto “perché tra le altre cose arriveranno 50 milioni di euro del Pnrr proprio da investire per l’università, nuovo corsi e master”. Durante l’ assemblea si è tenuta l’approvazione del bilancio con un passivo di 207 mila euro a seguito di una lettura del bilancio stesso e una pulizia su tutto ciò che non era necessario. “Oggi - ha aggiunto D’Onofrio - il Consorzio serve e si candida ad essere un servizio di sostegno agli studenti, i tagli riguardano i contratti esterni che erano stati stipulati con aziende del territorio e che Leonardo Tosti ha ricontrattato risparmiando il 48%. Non sono previsti tagli per i dipendenti”.

Sabina universitas pronta a gestire la casa studente



Una valanga di contributi arriveranno entro il 2023 tra cui i 10 milioni del bando regionale cui hanno partecipato la Tuscia e La Sapienza che avranno le loro sedi a Rieti. Nell’anno accademico 2023/2024 è previsto il raddoppio dei corsi tra cui quello di Economia Circolare mentre i corsi sanitari passeranno da 4 a 8. Non solo corsi ma anche un Centro di ricerca all’Asi per 5 milioni, un Hub di Economia circolare di altri 5 milioni definito di grande importanza.

Per la strumentazione del Centro di ricerca arriveranno altri 14 milioni di euro “Tutti i soci hanno deciso di reinvestire sul consorzio universitario e le due Università metteranno una sede a Rieti e nel 2024 porteranno qui anche il loro personale Che porterà al Consorzio un risparmio di un milione e trecentomila euro” ha aggiunto D’Onofrio. Annunciato anche l’accordo con l’Ater per i 10 appartamenti dello stabile in via del Porto che verranno messi a disposizione per studenti che hanno un reddito basso e previste anche convenzioni con ristoranti e altre attività cittadine. Il sindaco Daniele Sinibaldi ha parlato di “potenziamento dell’offerta universitaria e si sta lavorando ad un implementamento dei corsi L’aspetto gestionale del consorzio Sabina Universitas chiude un bilancio sofferto ma è evidente che noi ce la metteremo tutta visto il nuovo consorzio che si unirà a Tuscia e Sapienza e già dall’esercizio 2022 dovremo avere una solidità diversa compatibile con le disponibilità dei soci”.

Università e ricerca, arrivano i fondi



Il presidente della provincia Mariano Calisse ha tenuto a sottolineare come “la presenza dell’università a Rieti è svincolata dal consorzio e stiamo lavorando per trasformarlo in servizi. Rieti avrà una sua università e come soci del consorzio vogliamo affrontare nuove sfide anche con la formazione. Il consorzio non serve più per tenere in piedi l’università a Rieti che da oggi ha una sua sede ed entro il 2023 si dovranno trovare nuovi spazi e ci stiamo già muovendo”. Da parte del neo presidente della Fondazione Varrone Trilli “il pieno sostegno al consorzio non solo a livello economico ma anche per portare avanti idee e proposte”. “Nei prossimi tre anni, oltre al raddoppio dei corsi paramedici e agli 800 studenti che partecipano ai vari corsi pensiamo di arrivare - sottolinea sempre D’Onofrio - almeno al triplo degli studenti presenti oggi, in più arriveranno docenti e tecnici con un indotto importante per il territorio”.

Gli studenti universitari tornano in centro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.