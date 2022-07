Raduno hippie al Monte Gennaro. I residenti sul piede di guerra

12 luglio 2022 a

Li chiamano i nuovi hippie ecologisti appartenenti alla Rainbow Family of Living Light, il movimento internazionale che si basa sulla non violenza, la condivisione e la totale immersione nella natura. Il movimento ha scelto di organizzare sul Monte Gennaro, in località Campitello, il suo raduno annuale. Un raduno organizzato senza troppi clamori e a esclusivo accesso di chi segue la filosofia del movimento, ispirato agli indiani d’America. L’importante, per i Rainbow, è ritrovarsi senza mezzi tecnologici, niente, orologi, macchine fotografiche o qualsiasi oggetto che possa essere associato alla “modernità”. Non solo ma sono banditi anche droghe, alcolici, medicine e saponi. Solo l’argilla a impatto inquinante zero.

Esattamente l’opposto di quanto accade nei famigerati rave party. Eppure in questi giorni è bastato vederli arrivare a decine con gli zaini in spalla mentre altre centinaia arriveranno da ogni angolo del mondo, per far allarmare i residenti che subito hanno chiesto spiegazioni al sindaco segnalando il caso anche alle forze dell’ordine. Si sentono scippati di un’area frequentata abitualmente da villeggianti. Per ora si tratta di un accampamento come spesso se ne vedono sulle spianate del Monte Gennaro, nel cuore del Parco naturale dei Lucretili tra la provincia di Rieti e quella di Roma. Sono arrivati a Fonte Campitello passando a piedi da Favale nel Comune di Marcellina. Il sindaco Alessandro Lundini si è espresso attraverso i social sulla questione.

“In riferimento al raduno dell’Associazione Rainbow presso località Campitello il Comune non ha ricevuto alcuna richiesta autorizzativa per lo svolgimento dell’evento. Pertanto, il raduno in corso non è stato autorizzato dal nostro ente. Si tratta di un’associazione di natura pacifista e ambientalista, tuttavia siamo in comunicazione continua con il comando carabinieri che, coadiuvati da altre stazioni, è operativo al fine di evitare ulteriori arrivi e garantire l’ordine pubblico nei prossimi giorni. Siamo consapevoli che il mancato accesso a prato Favale, se non per finalità di evidente necessità, possa arrecare disagi ai nostri concittadini desiderosi di recarsi in montagna per una passeggiata estiva, ma resta prioritaria l’indicazione derivata all’Ente dagli organi deputati a garantire l’ordine pubblico sul nostro territorio”. Per ora non sono stati segnalati problemi o criticità di ordine pubblico. L’unico contatto diretto con gli hippie-ecologisti lo hanno avuto i pastori della zona: “Sono cortesi, rispettosi della loro montagna e degli animali che vanno ad abbeverarsi” hanno fatto sapere.

