Vigili urbani senza comandante e sotto organico. Ne mancano all'appello 82

Monica Puliti 11 luglio 2022 a

a

a

Chi avvista, anche in lontananza, un vigile urbano alzi la mano. Sì perché negli anni, vuoi per la carenza di organico in seno al corpo di Polizia locale, vuoi per le inabilità mediche che suggeriscono le funzioni amministrative rispetto a quelle operative, fatto sta che il vigile è diventato quasi una figura mitologica, al pari dello spazzino che, armato di ramazza, pulisce strade e marciapiedi. Nonostante infatti, in base alla legge regionale numero 1 del 2005 e in rapporto alla popolazione residente, l’organico della Polizia locale di Rieti dovrebbe poter contare su 120 persone, attualmente i vigili urbani operativi sono 38 e di questi 13 svolgono funzioni di ufficio, dal lunedì al venerdì; gli operativi esterni, quelli cioè che si incontrano, raramente, per strada, sono tutti gli altri, distribuiti su turni che vanno dalle ore 7 alle 21, sempre dal lunedì al venerdì.

x 1 / 5

Periodicamente, anche di recente per la verità, si è parlato di pattuglie fino alle 24, ma un organico tanto ridotto all’osso – di fatto opera un terzo dei vigili che, per Legge, dovrebbero far parte della pianta organica della Polizia locale e un terzo di quei 38, o giù di lì, lavora negli uffici della sede di via della Foresta – non consente turni straordinari. Le ultime 6 assunzioni risalgono a luglio dell’anno scorso, tutti giovani vincitori di concorso pubblico, nonostante questo, però, come detto, le criticità restano perché negli anni l’organico si è andato assottigliando sempre di più anche per via dei pensionamenti che non sono stati rimpiazzati da nuovo personale. Così, specie in estate, con la necessità di controllare località di maggior richiamo turistico, come ad esempio il Terminillo, si ricorre ad assunzioni stagionali che consentono di attivare servizi di controllo e prevenzione riguardo l’uso delle cinture di sicurezza o dei telefonini alla guida, per non parlare degli effetti di droga e alcol sugli automobilisti.

Nuovi parcheggi e ritorno degli uffici pubblici per rilanciare il centro storico

Altro nervo scoperto è quello dell’età media delle persone stabilmente in servizio nella Polizia locale, che si aggira intorno ai 50/55 anni, conseguenza del problema di cui abbiamo parlato finora, l’organico ridotto all’osso e la mancata sostituzione di chi va in pensione. Il Corpo non ha neppure un comandante, ma è diretto da Sonia Salvi, dirigente dell’ufficio Personale con incarico per dirigente della Polizia locale. Insomma, se l’andamento è quello registrato negli ultimi anni, sarà difficile avvistare nuovamente un vigile per le strade della città e delle frazioni, e non per multare le auto in sosta vietata – cosa sacrosanta -, ma per svolgere le funzioni demandategli, ad esempio garantire la sicurezza dei cittadini, che esprime una vicinanza alla comunità di cui, purtroppo, si è un po’ persa traccia.

Sicurezza, più telecamere in centro e vigili urbani anche di sera

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.