I colleghi le regalano 400 giorni di ferie per assistere il figlio malato

Un grande gesto di solidarietà da parte dei colleghi di lavoro che hanno donato le ferie per permettere di stare accanto al figlio 14enne gravemente malato. Protagonista di questa commovente storia una mamma reatina, Federica, dipendente della Emec con sede al Nucleo industriale, che ha voluto ringraziare “il grande cuore dei suoi colleghi” attraverso i social ma soprattutto facendo pubblicare una lettera sulla testata online Rietilife. Una lettera a cuore aperto in cui la donna ha raccontato tutto il dramma della malattia del figlio “che ha stravolto la vita di un ragazzo e quella di una famiglia” ma anche il gesto di grande solidarietà delle persone che quotidianamente lavorano con lei e che hanno vissuto impotenti al suo dramma. Federica, grazie al gesto dei suoi compagni di fabbrica, è riuscita ad avere 400 giorni di ferie, sommando appunto quelle cedute dai suoi colleghi. Giorni preziosi per lei e per suo figlio che, come ricordato con una straordinaria forza dalla stessa mamma, “a 14 anni ha scoperto di avere una terribile malattia che lo ha costretto a muoversi con una sedia a rotelle e a comunicare solo con appositi strumenti.

Da due anni e mezzo circa la nostra vita è finita - racconta Federica nella sua lettera -, mio marito ed io cerchiamo in ogni modo di reagire e di attaccarci ad ogni piccola speranza, e ciò con cui combattiamo di più è il tempo, perché non ne abbiamo molto e dobbiamo fare il possibile per vincere questa corsa contro di lui”. Un dramma affrontato con grande coraggio e dignità consapevoli che la battaglia è di quelle durissime. Suo figlio, infatti, in pochi mesi ha iniziato a stare sempre peggio a tal punto da cambiare completamente la sua vita, le abitudini anche il modo di pensare al futuro. Insomma un trauma: “Non andare di persona a scuola ma farla dietro ad un computer, non poter più uscire con gli amici se non accompagnato da me o suo padre, continui cicli di radioterapia e chemioterapia.

Una vita interrotta”. Tutto questo però, pur nelle difficoltà quotidiane, non ha scalfito la determinazione di questa mamma di ferro che fuori dall’ambito familare ha avuto anche la fortuna di essere sostenuta in questo percorso i suoi colleghi che ci hanno messo poco a capire che Federica oltre all’affetto aveva bisogno di tempo da dedicare a suo figlio. Quindi l’dea di donarle parte delle loro ferie. “Mi avete regalato le vostre ferie, il vostro tempo libero, quello che accumulate con fatica e sacrificio durante l’anno, per godervi il meritato riposo. Con naturalezza, ci avete rinunciato e lo avete donato a me. Il vostro cuore grande mi ha lasciato senza parole, siete stati il “respiro” che mi serviva, il “tempo” di cui avevo bisogno” il ringraziamento speciale di mamma Federica.

