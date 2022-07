Adesso il certificato anagrafico si può chiedere anche in tabaccheria

10 luglio 2022 a

a

a

I certificati anagrafici dei residenti del Comune di Fara in Sabina potranno essere rilasciati anche dalle tabaccherie. Si tratta del primo Comune della provincia ad aver attivato questo servizio, nato dalla convenzione siglata tra il Comune di Fara in Sabina e la Federazione Italiana Tabaccai (FIT), guidata a livello provinciale dal presidente Orlando Torda. L’innovativo servizio nasce dalla volontà di semplificare i servizi per i cittadini che non dovranno più necessariamente recarsi in Comune per ottenere i certificati anagrafici, come il certificato di residenza o lo stato di famiglia. Con la collaborazione di Novares, società del gruppo FIT, saranno tre le attività del territorio che partiranno per prime con il nuovo progetto: la rivendita tabacchi N° 4 – Via XXIV Maggio n. 36, rivendita N° 8 – Via San Francesco n. 12, rivendita N° 16 – Via G. Matteotti n. 148. A breve, in una seconda fase, l'adesione al progetto potrà essere estesa a tutte le tabaccherie associate FIT del Comune, diventando una rete civica al servizio dei cittadini.

Le fiamme arrivano anche a Monterotondo, toccato il quartiere Cappuccini



“Diamo il via insieme alla Federazione Italiana Tabaccai ad una iniziativa importante, nell’ottica di semplificare i servizi e accorciare le distanze tra Pubblica Amministrazione e cittadini - ha dichiarato il sindaco Roberta Cuneo, che ha ritirato il primo certificato anagrafico presso la tabaccheria di via Giacomo Matteotti, 148 -. Ringrazio per questo gli uffici comunali, in particolare la dottoressa Agneni che ha seguito il progetto, e la FIT per l’importante collaborazione avviata, grazie alla quale portiamo il servizio di anagrafe sul territorio, facilitando la vita dei cittadini che potranno recarsi presso la tabaccheria per ottenere i documenti. Con questa innovativa operazione andiamo anche a valorizzare e a supportare le attività del territorio che, integrando alcuni servizi comunali, hanno la possibilità di divenire sempre più dei punti di riferimento per le persone. Andiamo infine in questo modo a creare una rete territoriale diffusa, puntando sull'innovazione dei servizi al cittadino”.

Reddito di cittadinanza, in sei al lavoro per il decoro urbano



“Siamo davvero soddisfatti di poter collaborare con le istituzioni affinché le nostre attività possano essere vicine ai cittadini, agevolandoli nelle loro incombenze quotidiane e svolgendo così anche una funzione di servizio - dichiara, Orlando Torda, presidente della Federazione Italiana Tabaccai della provincia -. La nostra categoria ha subito ben risposto a questo nuovo progetto e presto altre tabaccherie vi aderiranno”. Questi i certificati che saranno rilasciati dalle tabaccherie: Anagrafico di nascita, Anagrafico di morte, Anagrafico di matrimonio, Cittadinanza, Esistenza in vita, residenza, Stato civile, Stato di famiglia, Stato di Famiglia e di Stato Civile, residenza in convivenza, Stato di Famiglia AIRE, Stato Libero, Anagrafico di Unione Civile e di convivenza.

La Sabina continua a bruciare. Fiamme anche sulla strada provinciale Tiberina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.