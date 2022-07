Gestione migranti Sant'Antonio al Monte, assolti in appello i quattro imputati

09 luglio 2022 a

La IV Sezione della Corte di Appello di Roma ha completamente riformato la sentenza di condanna dell’ottobre del 2021 del Tribunale di Rieti, per il processo relativo alla gestione dei migranti in Sant’Antonio al Monte da parte della cooperativa Te.Sa.

Maurizio Amedei, Francesco Pennese, Enzo Santilli e Maria Adelaide Santilli avevano presentato atto di appello avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Rieti in quanto ritenuta “errata ed ingiusta sotto ogni profilo e ne avevano chiesto la riforma alla Corte di Appello, che, aderendo alle tesi difensive degli imputati, ha assolto Maurizio Amedei, difeso dall’avvocato Angela Boncompagni, Francesco Pennese difeso dall’avvocato Alberto Patarini, Enzo e Maria Adelaide Santilli difesi dall'avvocato Riziero Angeletti, dai reati di associazione per delinquere, truffa ai danni dello stato e malversazione poiché i fatti sono stati ritenuti non sussistenti dalla stessa Corte d’Appello di Roma” spiegano i legali.

Nel processo di primo grado le condanne per i quattro imputati al processo sulla coop Te.Sa., con pene ridotte rispetto a quelle chieste – 24 anni complessivi - dal pm Rocco Gustavo Maruotti erano state: 4 anni e mezzo per il presidente Francesco Pennese, 5 anni e mezzo per Enzo Santilli, gestore del consorzio, un anno e 10 mesi per Maria Adelaide Santilli, rappresentante legale, e 2 anni per Maurizio Amedei, ex priore della confraternita Sant’Antonio al Monte: per tutti il reato contestato era quello di associazione a delinquere, prescritti invece la truffa ai danni dello Stato, l’estorsione, la subornazione e la malversazione.

