Un piano del Comune per far pagare meno tasse ai reatini

Un tempo si prometteva di abbassare le tasse in campagna elettorale. Ora invece succede il contrario e l’impegno di ridurre i tributi arriva a giochi fatti. “L’obiettivo è quello di ridurre le tasse nel corso di questo mandato ma non sarà facile. C’è tanto da lavorare ma è un nostro obiettivo”. Il neo assessore al Bilancio e patrimonio, Andrea Sebastiani, sembra avere le idee chiare e non è certo spaventato di prendere in mano un assessorato tra i più importanti e delicati. Tanto più se si considera che il bilancio dell’Ente è da anni sotto la lente della Corte dei conti e il debito, seppur ridotto, è sempre notevole (50 milioni).

“Il Comune di Rieti come ben sappiamo – spiega Sebastiani – è da dieci anni in una procedura di riequilibrio finanziario o predissesto. La situazione in questi anni è migliorata, siamo riusciti con delle risorse a fare in modo che tante imprese e professionisti venissero pagati in quanto avevano delle aspettative legittime nei confronti dell’ente per aver fornito servizi e prestazioni. Ora stiamo cercando di chiudere questa parte del riequilibrio che si contraddistingue in due fasi temporali: una decennale per i debiti fuori bilancio e una ventennale per la parte strutturale del debito. Contiamo nel 2023 di uscire da questa situazione di predissesto ma è certo che dovremo essere bravi ad intercettare risorse con nuovi progetti ma dobbiamo soprattutto immaginare una attività amministrativa più performante nel recupero dei tributi e soprattutto renderci conto che il patrimonio del Comune è un altro aspetto da valorizzare”.

Per Andrea Sebastiani, infatti, “non è possibile che ci siano ancora contratti vecchi di 25/30 anni e sui quali ragionare proprio per mettere a frutto quello che è una ricchezza, una risorsa che è il patrimonio del Comune”. Mettere a reddito il patrimonio comunale significa garantire maggiori entrate per le casse dell’Ente con la possibilità addirittura di far pagare meno tasse ai cittadini fin troppo spremuti in questi ultimi anni. “Quello del patrimonio comunale è uno dei tanti settori dai quali trarre nuove risorse - ribadisce Sebastiani -. E’ impensabile, come detto, che ci siano contratti di locazione per i terreni agricoli vecchi di 25 anni e con prezzi oramai fuori mercato. Dobbiamo rivedere questi contratti perché è giusto che chi gode di questi beni della collettività paghi il giusto. Con i dipendenti degli uffici preposti abbiamo già parlato e ho trovato massima disponibilità nel lavorare per il bene collettivo”.

