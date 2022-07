Primo consiglio comunale, Claudio Valentini eletto presidente

Paola Corradini 08 luglio 2022 a

Primo consiglio comunale ieri per il neo sindaco Daniele Sinibaldi con all’ordine del giorno la convalida dei consiglieri eletti lo scorso 12 giugno, le surroghe dei consiglieri dimissionari cui hanno fatto seguito il giuramento del sindaco e l’elezione del presidente del Consiglio comunale, Claudio Valentini dopo tre votazioni. Come vice presidenti sono stati scelti per la maggioranza Lidia Nobili e per la minoranza Alessio Angelucci. Valentini ha ringraziato i consiglieri che lo hanno scelto e “gli elettori che mi hanno permesso di essere qui oggi e i prossimi cinque anni sono importanti e il consiglio comunale sarà chiamato a fare scelte decisive per il futuro della città”.

Un primo consiglio che non ha visto particolari scontri tra maggioranza e opposizione. Le uniche due stoccate, sono arrivate dall’ex assessore all’urbanistica Antonio Emili e dal consigliere del terzo polo Carlo Ubertini. Il consigliere Emili ha augurato buon lavoro alla nuova giunta concludendo: “Vedremo se nei prossimi mesi si parlerà con selfie e post su Facebook o se a prevalere saranno invece il coraggio e il bene della città” aggiungendo “voterò e agirò sempre per il bene della città”. L’altra stoccata arriva da parte di Carlo Ubertini che parla di “una sinistra caotica in cerca d’autore, mentre noi come terzo polo ritiriamo un messaggio di composizione e compattezza in termini tematici”.

Era impensabile che, durante il consiglio, non venisse affrontato il tema legato alla nomina di Letizia Rosati quale assessore alla cultura, alla scuola e all’università. Il centro sinistra unito, per voce della consigliera Elena Leonardi, chiede la revoca della nomina da parte del sindaco attraverso un documento a firma congiunta. “Mi rivolgo al sindaco - ha detto la Leonardi parlando a nome di tutta la minoranza - attraverso questo documento chiediamo la revoca della nomina dell’assessore Rosati perché le sue dichiarazioni di tre anni fa come di qualche giorno fa non rispettano l’identità di ogni persona e non l’ideologia. La comunità LGBTQ fa parte di questa comunità ”. Sullo stesso tema il consigliere Alessio Angelucci che definisce l’assessore Rosati “una docente esperta di storia dell’arte, ma se vengono dette cose che toccano la collettività dico no, avremmo potuto avere un assessore diverso“. Tra gli interventi quello di Paolo Bigliocchi che ha ringraziato l’ex sindaco Cicchetti perché “sino ad ora nessuno lo ha fatto e mi dispiace forse io e Antonio, anche se da avversari siamo di un’altra epoca”. Durante il suo intervento il sindaco Sinibaldi ha parlato di “grandi opportunità che bisogna mettere a terra con il contributo di tutti, maggioranza e opposizione, da oggi visto siamo tutti alla prova, qui nessuno è stato promosso se non per il mero risultato elettorale, ora inizia l’avventura di questa amministrazione”.

