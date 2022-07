Flashmob contro parole omofobe dell'assessore Rosati. Comunità gay e T'Immagini: "Vigileremo"

07 luglio 2022 a

Questa mattina, in concomitanza dell'insediamento del primo Consiglio comunale dell'era Sinibaldi, T'immagini ha scelto di essere presente per manifestare ulteriormente la propria indignazione nei confronti della nomina di Letizia Rosati come Assessore alla Cultura, alla Scuola e all'Università. Al suo arrivo sono stati lanciati petali di fiori. L'assessore Rosati si è anche soffermata a parlare con i manifestanti prima di salire in Consiglio comunale.

"Il flash mob - affermano dal gruppo T'immagini - ha visto la partecipazione di giovani e meno giovani, che si sono riuniti sotto il palazzo del Comune per ricordare alcuni pensieri illuminati della neo Assessora, che mandò Rieti su tutti i quotidiani nazionali per aver pubblicamente affermato che tra gli obiettivi da raggiungere dalla comunità LGBTQI+ vi fosse lo sdoganamento della pedofilia, affermazione tra l'altro mai ritrattata.

Questa iniziativa non è fine a sé stessa - continuano -, ma intende ricordare alla Giunta che la coesione sociale di una comunità si costruisce nel rispetto e nella tutela dei diritti e che la scuola, anche attraverso l’Educazione Civica, è chiamata a promuovere i principi di eguaglianza che sono l’asse portante della nostra Costituzione. Nei prossimi 5 anni, vigileremo attentamente sull’operato dell’Amministrazione, garantendo inclusione e rispetto dei diritti" concludono dall'associazione T'immagini.

