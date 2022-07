Rieti, uccise marito dandogli fuoco. Braulina Cozzula condannata a 24 anni per omicidio

Paola Corradini 07 luglio 2022 a

Ventiquattro anni. Per Braulina Cozzula, accusata di aver ucciso il marito Valerio Amodio gettandogli sopra della benzina la sera del 25 novembre 2019, è arrivata la sentenza di primo grado con il verdetto emesso intorno alla mezzanotte di martedì. Tre novanta giorni la Corte presenterà le motivazioni. Il legale di Braulina, l’avvocato Tiziano Principi del Foro di Rieti, ha già annunciato che ricorrerà in Appello. Una brutta storia quella accaduta la sera del 25 novembre, Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, al terzo piano del palazzo in via Dionigi nel quartiere Campomoro. Prima le urla, lo sportello di un’auto che e una macchina che si allontana sgommando. Tempo mezz’ora e le fiamme che uscivano dalla finestra del salone.

Sul posto le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e due ambulanze. Più tardi arriverà la scientifica per i rilevamenti. I due figli, 7 e 16 anni vengono trasportati all’ospedale e pochi minuti dopo uscirà anche Braulina, con ferite da taglio sulle mani ed ustioni sul 50% del corpo, viso e la parte posteriore in particolare lombi e glutei. Braulina verrà trasportata al Sant’Eugenio e ricoverata in stato di fermo con l’accusa di omicidio. Guarita viene trasferita nel carcere di Rebibbia dove si trova ancora oggi. L’avvocato Tiziano Principi era accanto a lei al momento della sentenza. I figli sono ancora ospiti presso una struttura per minori a Terni mentre la figlia che Braulina ha avuto da un precedente matrimonio si è trasferita da Poggio Bustone, dove viveva, a Bologna. Una condanna dura, anche se rimangono molti punti oscuri rispetto a quanto accaduto all’interno dell’appartamento.

Come spiegato dall’avvocato Principi un ruolo determinante lo ha sicuramente avuto la relazione del perito nominato dalla Corte, ingegner De Angelis sull’innesco. Come spiegato dal difensore di BRAULINA la relazione si è basata sul determinare se l’innesco sia stato volontario o involontario. Secondo quanto relazionato da De Angelis a livello probabilistico gli elementi porterebbero alla volontarietà. Il tecnico si è detto sicuro che ad innescare le fiamme sia stata BRAULINA anche se non si sa con cosa. Come ha sottolineato davanti alla corte l’avvocato Principi, con un accendino sarebbe stato molto difficile e praticamente impossibile utilizzando dei cerini. Da qui il contraddittorio in merito alla dinamica dell’accaduto anche se il figlio più piccolo ha sempre testimoniato che la madre avrebbe lanciato la bottiglia piena di benzina contro il televisore a tubo catodico che, acceso, all’interno raggiunge i 250°. La benzina venuta a contatto con i tubi avrebbe dato vita alle fiamme. Sempre il bambino ha sempre ripetuto di aver visto le fiamme che uscivano dalla televisione. Da qui la convinzione, da parte della difesa, che non ci sia stata alcuna fiamma di ritorno e che quindi non sia stata la donna a dare fuoco alla benzina. Rimane poi il dubbio legato alle ustioni riportate da BRAULINA che rimandano ad una porta a vetri del salone, di quelle con la parte bassa lignea che ha fatto supporre che la donna sia salita a casa una seconda volta per finire l’opera e lanciando una seconda bottiglia si sia ustionata, ma questa ipotesi è stata smontata dalla difesa che ha invece sostenuto che Braulina sia risalita per cercare di porre rimedio a quanto aveva fatto e si potrebbe sub ipotizzare che, essendo passata attraverso una porta a vetri esplosa, si sia ferita alle mani come giustificano le macchie di sangue, mai analizzate, rinvenute sul corrimano delle scale e sulla maniglia del portone. La terza ipotesi è del perito di parte che parla della carica elettrostatica creatasi nel momento in cui Amodio si è alzato dal divano visto che indossava una tuta acetata che con lo sfregamento avrebbe creato la scintilla che a contatto con la benzina avrebbe innescato le fiamme. Ci sono tre video che Amodio girò con il cellulare la sera della tragedia, che mostrano un violento litigio tra i due e le provocazioni nei confronti della moglie. Ad oggi la condanna richiesta è 24 anni di carcere con la corte ha dato prevalenza alle aggravanti rispetto alle attenuanti. Il grado di appello potrebbe portare a far prevalere le attenuanti facendo abbassare la pena di 10 anni.

