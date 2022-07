Declassare le autostrade A24 e A25 per renderle totalmente gratuite

06 luglio 2022 a

a

a

Se sarà una svolta lo capiremo in seguito. Intanto è stata presentata la Risoluzione ad oggetto il Declassamento delle Autostrade abruzzesi A24/A25, per renderle totalmente gratuite. L’iniziativa è del consigliere della Regione Abruzzo Antonietta La Porta. Secondo la rappresentante leghista “l’Abruzzo soffre di una carenza infrastrutturale stradale e ferroviaria che ne condiziona lo sviluppo economico e mortifica il diritto alla mobilitàdei suoi abitanti che oggi reclamano una risposta in termini di opere di collegamento adeguate alle impervie condizioni territoriali ed alle esigenze di vivibilità degli abitanti”. Per superare i punti più critici ha segnato una svolta la realizzazione delle due tratte autostradali A24 e A25.

Pedaggi e sicurezza su A24 e A25, i sindaci chiedono garanzie al governo

“Un indubbio progresso sul piano tecnico‐logistico - continua la consigliera -, ma gravante tutto, sul piano economico sugli utenti, nella quasi totalità dei cittadini. A causa delle sciagurate “privatizzazioni” quello che doveva essere un impulso allo sviluppo della nostra Regione si è trasformato in una tassa per i cittadini e le imprese abruzzesi, che limita fortemente lo sviluppo e la crescita del nostro Abruzzo”. E proprio la mancanza di collegamenti pubblici ferroviari e l’onerosità di quello autostradale hanno comportato riflessi negativi sul territorio, causando il progressivo abbandono dei borghi e il loro depauperamento sociale ed economico che ne sta trasformando la stessa identità.

Pedaggi A24, aumenti del 375%. Calisse protesta: "Inaccettabile"

Per La Porta “l’infrastruttura stradale in genere e, in via relativa, quella autostradale risulta carente e fortemente penalizzata al confronto con altre realtà simili totalmente gratuite come ad esempio il GRA a Roma, la Pontina, le infrastrutture stradali di Lazio e Umbria che grazie a una rete di moderne e gratuite strade extraurbane principali collegano comodamente tutti i loro territori a costo zero per i cittadini”, o strade a scorrimento veloce come la E7, che attraversa tre regioni dal Lazio all’Emilia Romagna. Per questo motivo ho richiesto l’impegno del presidente della Giunta e del competente assessore regionale a definire ed approvare nel più breve tempo possibile tutti gli adempimenti necessari a richiedere al Ministero delle Infrastrutture la revoca o la definizione consensuale dell’attuale concessione, il Declassamento della A24 e A25 in Strade extraurbane principali, rendendole totalmente gratuite”. Altro passo sarà “l’istituzione di una Commissione d’inchiesta al Consiglio Regionale, per fare piena luce sulla gestione delle autostrade durante gli ultimi 20 anni e per verificare puntualmente l’avvenuto rispetto del Contratto di Concessione” conclude Antonietta La Porta. Al momento i Comuni reatini interessati sono quelli di Paganico Sabino, Colle di Tora, Ascrea, Collalto Sabino, Pescorocchiano, Petrella Salto, Collegiove, Nespolo, Borgorose, Varco Sabino, Concerviano, Marcetelli, Fiamignano, Antrodoco, Palombara Sabina, Turania, il presidente di Anci Lazio Riccardo Varone, i commissari delle comunità montane IX, X e VII.



Niente pedaggio su A24-A25 per i residenti, I sindaci: "Ancora non basta"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.