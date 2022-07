Addio a Cesare Valentini, storico docente del liceo classico Varrone di Rieti

05 luglio 2022 a

Si terranno domani, mercoledì 6 luglio, alle ore 15, nella Chiesa di Regina Pacis, i funerali del professore Cesare Valentini. Mente eccelsa, docente illuminato e d’immensa cultura, uomo di grande, generosa umiltà come di non comune arguzia, il professore Valentini si è spento, nella sua abitazione in Rieti all’età di 89 anni. Lo ricordano con immutato, paterno affetto e profonda commozione i figli: Maria Grazia, Paola, Antonella, Francesco e Giovanni.

Cesare Valentini ha cresciuto intere generazioni di reatini, professionisti, uomini e donne che portano alto il nome e la cultura che egli ha elargito con umiltà e grande senso civico, sempre con discrezione. Cesare Valentini, docente di italiano e latino presso il Liceo Classico Marco Terenzio Varrone, ha caratterizzato forse l’epoca più bella della città di Rieti e dei valori di un’esistenza oggi dimenticati. In particolare negli anni ’70 – anni ’80, con altri colleghi esimi del calibro di Gisberto Fioravanti, Miriam Ponziani, Fiorella Lotti, Sandro Pasquini ha maturato allo studio classico centinaia e centinaia di giovani, oggi persone adulte, padri, madri ed alcuni già nonni che mai potranno dimenticarne gli insegnamenti ricevuti.

