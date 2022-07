Tanti eventi nel week end, sindaco e assessori: "La città ha offerto il suo volto migliore"

05 luglio 2022 a

a

a

Il centro storico torna a rianimarsi dopo due anni di restrizioni e sacrifici dovuti alla pandemia. Soprattutto lo scorso weekend ha offerto il suo volto migliore grazie ad una straordinaria partecipazione popolare. Per l’assessore a urbanistica, centro storico e valorizzazione dell’identità locale, Giovanni Rositani “si è registrata una partecipazione popolare considerevole, come non si vedeva da tempo, grazie allo sforzo di numerose realtà, pubbliche e private, che hanno collaborato nelle varie iniziative in calendario, dalle Notti Bianche organizzate dall’Associazione Commercianti agli eventi culturali al Flavio Vespasiano e al Museo, fino ad arrivare all’impeccabile organizzazione dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio. Il centro storico - continua l’assessore -, dopo gli anni bui della pandemia, sta riscoprendo la sua funzione di centro vitale delle attività e delle iniziative che caratterizzano la città e ci auguriamo che questo possa essere di buon auspicio per il prosieguo della stagione estiva, ricca di appuntamenti e manifestazioni”.

Soddisfatto anche l’assessore alla cultura, scuola e università, Letizia Rosati: “Il fine settimana ha regalato ai reatini e ai turisti un’offerta culturale di livello. Le notti bianche del Museo Civico hanno registrato un importante afflusso impreziosendo le attività con un’offerta rivolta ai più piccoli che è risultata particolarmente apprezzata e che sottolinea anche la valenza educativa della cultura per le giovani generazioni. Complimenti anche agli organizzatori del Rieti Danza Estate che hanno coinvolto oltre 600 ballerini e ballerine provenienti da tutta Italia e anche dall’estero”.

Infine i ringraziamenti del sindaco Daniele Sinibaldi che si è complimentato “con tutte le componenti della città che hanno collaborato all’ottima riuscita dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio, a partire dalla Pia Unione, mi preme esprime un ringraziamento alle associazioni di Protezione Civile che sono state in prima linea nel garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni: il Gruppo Comunale di Rieti, ANPS di Rieti, ANC di Rieti, GCVPC di Poggio Bustone e le Guardie Zoofile Ambientali di Rieti. Ringrazio, inoltre, gli operatori di ASM che per l’intero weekend ricco di iniziative ed eventi hanno contribuito al decoro e alla pulizia del centro storico. Ai gruppi di volontariato della Protezione civile e agli operatori Asm che hanno collaborato nei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio e nelle altre iniziative del weekend”.

