Mvm a rischio sfratto, da sette mesi la proprietà non paga neanche l'affitto

Marco Staffiero 05 luglio 2022 a

Tra rammarico, preoccupazione e disperazione, la lunga storia della Mvm sta lentamente finendo nel dimenticatoio. “Un’altra storia - ha dichiarato il portavoce dei dipendenti dell’azienda – come tante altre, destinata purtroppo a cadere nel nulla. Abbiamo fatto in questi mesi tutto quello che dovevamo fare, per far valere i nostri diritti. Non sono mancati gli incontri con le istituzioni locali, l’impegno dei sindacati e per finire l’interrogazione parlamentare portata avanti dai deputati Lorenzoni, Melilli, Fusacchia e Trancassini. Ad oggi tutto ancora tace e noi ci troviamo sempre di più a combattere con la difficoltà di vivere senza un salario. In queste settimane ci stiamo muovendo in altre province, nella vicina Umbria per cercare lavoro, ma visti i tempi non è così facile. Inoltre, molti di noi non sono così giovanissimi e le difficoltà per trovare un impiego si moltiplicano.

Attualmente – ha continuato il portavoce – sono rimasti circa 3 dipendenti a lavorare, su circa 70. Tutti gli altri sono andati via, presentando nel corso dei mesi, delle settimane il licenziamento per giusta causa. Infine, la stessa azienda da oltre 7 mesi si trova a non pagare l’affitto dello stabilimento presente a Rieti”. Da circa 5 mesi i 70 dipendenti della Mvm (nella foto una delle sedi della società), sono senza stipendio. Più volte i sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno sollevato il problema ricordando che l’azienda Mvm, ha importanti clienti come Tim, Open Fiber ed Enel e “la situazione è insostenibile per le famiglie che non hanno più mezzi di sostentamento ma anche per il territorio che sta restando indietro nelle opere di digitalizzazione”. Più volte abbiamo cercato di contattare gli uffici della Mvm, anche per quanto riguarda l’ultima notizia, che vede l’azienda in difficoltà per il pagamento dell’affitto dello stabilimento. Ma la risposta è sempre la stessa: “Siamo spiacenti, al momento non è possibile rispondere alla sua chiamata”.

Gli stessi sindacati non nascondono il loro rammarico, per la vicenda. “Abbiamo fatto tutto quello che era possibile fare. La speranza non deve mai mancare, ma del resto dobbiamo essere anche realisti. Qualche dipendente si è affidato personalmente all’avvocato per una fase giudiziaria. Facendo una media tra chi lavora da 10 anni e da chi da 2 anni, ogni dipendente, tra Tfr, ferie e salario mensile deve prendere circa 8 mila euro. Più volte, abbiamo cercato di contattare l’ufficio del personale dell’azienda, per avere delle risposte e possiamo tranquillamente confermare, che non ci ha risposto mai nessuno”.

