Migliaia di reatini in processione, Sant'Antonio ha riunito la città

Paola Corradini 04 luglio 2022 a

a

a

Dopo la benedizione ai portatori all’interno della chiesa di Sant’Agostino da parte del vescovo Domenico Pompili alle 19,16 la statua di Sant’Antonio si è affacciata dal portale accolta dagli applausi di un’intera città e circondato da petali di fiori lanciati per festeggiare il ritorno della Processione dei ceri dopo due anni di stop dovuti alla pandemia. Le confraternite dei Comune, le donne con i ceri e poi a seguire le donne nero che come ogni anno sono tantissime. Pietro lo stendardo della città di Rieti la nuova Giunta guidata dal sindaco Daniele Sinibaldi affiancato dall’onorevole Paolo Trancassini e dal presidente della Provincia Mariano Calisse.

Iniziati i lavori di restauro della chiesa di Sant'Antonio Abate

E poi il vescovo Domenico Pompili vestito in porpora con l’ostensorio tra le mani mentre passando saluti i cittadini che lo chiamano e lo salutano. Domenica Rieti era una festa con una città intera ad attendere il passaggio del suo Santo nel suo percorso praticamente al contrario vista la partenza dalla chiesa di Sant’Agostino. Il caldo della giornata non ha fermato la processione troppo attesa dai fedeli e dalla città intera e qualcuno ha anche attrito al Santo portoghese la brezza che si è alzata poco prima dell’uscita della macchina dalla chiesa.

Il sindaco Sinibaldi ha scelto la giunta tra conferme, novità ed esclusioni eccellenti



Ogni centimetro di marciapiedi, strade e ponte romano invaso da chi attendeva il passaggio di Sant’Antonio. Tra i cittadini che hanno sfilato davanti alla statua anche l’ex sindaco Antonio Cicchetti che ha preferito partecipare alla processione in mezzo alla gente. È difficile descrivere una città che grazie al suo santo protettore è tornata a vivere, a pregare, a lavorare insieme per un futuro migliore come detto dal vescovo Domenico durante il suo discorso di commiato. Il santo guarda dall’alto la sua città e per lui baci, segni della croce e sguardi sinceri dei reatini. Al suo rientro nella chiesa di Sant’Agostino ad aspettarlo un mare di fedeli per l’arrivederci al prossimo anno con un nuovo vescovo.

Il vescovo Pompili saluta, carezze e lacrime

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.