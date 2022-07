Terremoto, Sergio Pirozzi chiede chiarezza sul futuro delle Sae

04 luglio 2022 a

La XII commissione, che si occupa di tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione, si è riunita questa mattina alla Pisana per un'audizione sollecitata dal consigliere Sergio Pirozzi avente per oggetto: Ordinanza del capo dipartimento della Protezione civile n°779 del 20 Maggio 2021 art.2 cc 1 e 2: criteri e modalità di assegnazione delle Sae ( strutture abitative di emergenza) ai beneficiari del contributo di autonomia, sistemazione nei comuni del cratere sismico laziale e stato attuazione Sottoservizi Comuni del Cratere e messa in sicurezza.

Nel corso dell'audizione, Pirozzi ha snocciolato tutta una serie di ritardi dovuti allo stato di attivazione dei sottoservizi e lo stato di attivazione della messa in sicurezza dei dissesti provocati dal devastante sisma del 2016. " È chiaro - ha dichiarato Pirozzi - che questa audizione è stata da me fortemente caldeggiata al fine di sollecitare la messa in sicurezza dei territori, in quanto propedeitici alla ricostruzione.

Si evince l'assoluta necessità di realizzare anelli fognari resi inagibili dal sisma del 2016 e non ultimo, quello di sollecitare il ministero dei beni culturali, affinché attui un intervento puntuale, riguardo il centro storico di Amatrice per la riedificazione della torre civica, in quanto il mancato intervento già previsto nel 2017 sarebbe ostativo per la completa realizzazione dei sottoservizi". Riguardo le Sae, il consigliere regionale Sergio Pirozzi, ha proposto al Presidente della commissione, un incontro con la Protezione civile che definisca il loro futuro, affinché non rischino di diventare Sad (strutture abitative definitive).

