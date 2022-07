Impennata di contagi, Asl pronta ad aumentare i posti letto

03 luglio 2022 a

“Contagi in sensibile aumento, ma ricoveri ancora sotto controllo con 13 pazienti nel reparto di Malattie infettive del de’ Lellis”, fanno sapere dall’Azienda sanitaria locale di Rieti. Basta prendere in esame i bollettini della Asl, riferiti a una settimana fa e ad oggi, per accorgersi di come la situazione stia evolvendo, con due dati su tutti: i contagi totali il 23 giugno erano 908, saliti ieri a 1.627, giornata nella quale è stato anche registrato il decesso di una donna di 101 anni non vaccinata. Una situazione che rispecchia l’andamento generale nel Paese dove in molti ospedali si stanno o si sono già riallestiti i reparti Covid. “Come accaduto più volte in passato – dicono dalla Asl -, se dovessero crescere i ricoveri provvederemo ad allestire nuovi posti letto all’interno di un reparto dedicato. Negli ultimi giorni ci sono stati aumento dei contagi e, in misura minore, dei ricoveri (nessuno in terapia intensiva almeno fino a ieri), stiamo a vedere l’andamento della curva pandemica”. Tenuto conto di questa crescita progressiva, la direzione della Asl ha invece disposto l’obbligo di continuare a utilizzare i dispositivi di protezione delle vie aeree per il personale aziendale, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali. E provveduto anche a rimodulare l’attività drive-in per l’esecuzione dei tamponi, rimodulazione in vigore dal primo luglio su tutta la rete territoriale: drive-in Rieti (via del Terminillo 42) dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 10.30; drive-in Passo Corese (via Maestri del lavoro) lunedì e il martedì dalle 11.30 alle 12.30; drive-in Magliano Sabina (via Veneto Lotti - campo sportivo) giovedì dalle 10 alle 11; drive-in Poggio Mirteto (via Finocchieto - Distretto Asl) mercoledì e il venerdì dalle 10 alle 12; drive-in Sant’Elpidio (via Petrignano 12 - comune Pescorocchiano) mercoledì e venerdì dalle 11.30 alle 12.30; drive-in Accumoli (Pass via Salaria km 141.400) martedì dalle ore 9.30 alle 10.30 e drive-in Amatrice (Pass Amatrice) sabato, a settimane alterne: giorni di apertura: 16 e 30 luglio e 13 e 27 agosto dalle 10.30 alle 11.30.

