Rieti, vescovo Domenico Pompili verso Verona. Sabato 2 luglio probabile annuncio

Paola Corradini 02 luglio 2022 a

a

a

L’attuale vescovo di Rieti, Domenico Pompili, 59 anni, se non ci saranno cambi di decisione dell’ultim’ora, verrà nominato nei prossimi giorni, probabilmente entro l’inizio della prossima settimana, vescovo di Verona. Le voci su una sua possibile partenza da Rieti giravano in città già da diversi giorni e a confermare che non si trattava solo di chiacchiere.

Giugno antoniano, presentato il programma tra novità e tradizione. Processione dei ceri il 3 luglio

Pompili, molto amato e apprezzato a Rieti, ha saputo costruire e non alzare steccati lavorando per il bene della sua comunità tutta. Ma il tempo è probabilmente arrivato. Un comunicato della Chiesa di Rieti ha invitato per sabato 2 luglio alle 12, presso la Cattedrale di Santa Maria, “tutte le componenti del Popolo di Dio per importanti comunicazioni del vescovo Domenico Pompili”. È la città spera che quanto mormorato non sia vero.

Vertenza Mvm, anche il vescovo in campo

Il sindaco di Amatrice Giorgio Cortellesi ha inviato un appello al presidente della Cei, cardinale Zuppi parlando di “una grave perdita, perché il vescovo Pompili è il simbolo della nostra speranza”. E aggiunge: “Da primo cittadino di Amatrice, terra che lo ha visto sempre presente, sento di rivolgervi un accorato e umile appello affinché possiate rivedere la vostra decisione”.

“La mia - continua Cortellesi - è una richiesta che nasce dal cuore. Monsignor Pompili per noi è un simbolo di speranza, di rinascita, di solidarietà. Con capacità, sensibilità umana e spirituale, è stato vicino alla nostra popolazione nei momenti più duri creando le basi umane e collettive della nostra ricostruzione ponendo l’accento, fin da subito dopo il tragico sisma del 24 agosto, su una ricostruzione che innanzitutto deve essere sociale e culturale. Senza monsignor Pompili torneremo orfani di un padre e di un guida. Non spegnete la nostra speranza”.



Il vescovo Domenico Pompili verso la diocesi di Verona. Si attende solo l'ufficialità

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.