Rieti, reddito di cittadinanza. Sei operai al lavoro per il decoro urbano

Paolo Giomi 02 luglio 2022 a

a

a

E’ partito dal capoluogo comunale il nuovo Progetto Utile alla Collettività (Puc) del Comune di Fara in Sabina per il mantenimento del decoro urbano. Grazie all’attivazione del nuovo servizio, che nasce dalla collaborazione tra l’assessorato ai servizi sociali e quello all'ambiente, sei beneficiari del Reddito di cittadinanza si prenderanno cura degli spazi pubblici, attraverso lavori di pulizia e di piccola manutenzione, rendendo un servizio alla comunità nella fase che li accompagnerà verso la ricerca di un lavoro più stabile.

Perdite alla condotta idrica. Poca acqua nelle abitazioni

“Come amministratori crediamo che i Progetti Utili alla Collettività rappresentino importanti occasioni di di restituzione sociale e di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività - dichiarano gli assessori comunali ai servizi sociali, Simone Fratini, e all’ambiente Fabio Bertini - per questo motivo dopo il Puc sulla sicurezza scolastica abbiamo dato il via a questo nuovo progetto sul decoro urbano. E’ stato un lavoro lungo e approfondito del quale ringraziamo gli uffici comunali per l’impegno profuso. Il progetto appena avviato ha una doppia finalità - sottolineano gli amministratori farensi - perché da un lato offre la possibilità ai percettori del Reddito di cittadinanza di attivarsi concretamente, superando così logiche puramente assistenziali, anche nell’ottica di un futuro inserimento in un contesto lavorativo; dall’altro il lavoro di cura del bene comune si traduce certamente in un servizio alla comunità e quindi a beneficio della città di Fara in Sabina”.

La fanfara dei carabinieri a cavallo per i 30 anni della sezione Avis

Sono sempre più numerosi i Comuni che si dotano di progetti come quello avviato dal Comune di Fara Sabina, impiegando risorse iscritte nel registro dei percettori del Reddito di Cittadinanza per eseguire lavori di pubblica utilità; così, come ricordato dagli amministratori del secondo Comune della provincia, dopo quello sulla sicurezza è stato ora avviato il servizio dedicato alla cura e al mantenimento del decoro urbano, che si rende più che mai necessario con l’arrivo della stagione estiva.



Le fiamme arrivano anche a Monterotondo, toccato il quartiere Cappuccini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.