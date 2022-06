Il sindaco di Rieti Sinibaldi ha scelto la giunta: conferme, novità ed esclusioni eccellenti

Lu.Spa. 29 giugno 2022 a

Dopo le indiscrezioni di questi giorni il sindaco Daniele Sinibaldi ha nominato la nuova giunta. Qualche conferma, molte novità e soprattutto esclusioni eccellenti nella nuova squadra di governo che sicuramente alimenteranno polemiche nei prossimi giorni. Domani, giovedì 30 giugno, la prima riunione della nuova giunta ceh si presenterà in consiglio comunale il 7 luglio prossimo. Prima l'annunciata sfilata in processione domenica "ma non sarà un obbligo" ha precisato il sindaco Sinibaldi che invece, con tanto di fascia tricolore, seguirà la statua di Sant'Antonio per le vie del centro storico. Con lui, quasi certamente, qualche neo assessore.

Intanto, come detto, il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, ha firmato questa mattina i decreti di nomina degli assessori. Di seguito i componenti di Giunta e le rispettive deleghe:

Chiara Mestichelli (Vicesindaco) Sport e turismo

Claudia Chiarinelli Sviluppo economico e lavori pubblici

Oreste De Santis Personale e Polizia locale

Fabio Nobili Manutenzione, decoro urbano e frazioni

Giovanna Palomba Politiche sociali, salute pubblica e pari opportunità

Letizia Rosati Cultura, scuola e università

Giovanni Rositani Urbanistica, centro storico e valorizzazione dell’identità locale

Giuliano Sanesi Sostenibilità ambientale, rinnovabili e agricoltura

Andrea Sebastiani Bilancio e patrimonio.

Il sindaco Daniele Sinibaldi mantiene invece le deleghe a Protezione Civile, Transizione digitale e Società partecipate.

Tra le esclusioni eccellenti figurano Antonio Emili (ex assessore Lavori Pubblici e Urbanistica) e Claudio Valentini (ex Bilancio e ambiente) ora nominato presidente del consiglio comunale. Resta fuori anche Roberto Donati che ambiva alla poltrona di assessore allo Sport finito alla debuttante Chiara Mestichelli. Niente poltrona anche per Emiliana Guadagnoli (ex assessore all'Innovazione) così come per gli esponenti di vecchio corso della lista Rieti al centro che non avrà rappresentanti in giunta. Onorina Domeniconi, ex assessore alla Municipale e Protezione civile, non è stata invece rieletta in consiglio comunale.

