A San Giovanni Reatino anziani a lezione dalla polizia di Sato contro le truffe

28 giugno 2022 a

a

a

Il personale specializzato della Questura di Rieti e delle Sezioni di Rieti della Polizia Stradale e della Polizia Postale, ha tenuto un altro incontro con la cittadinanza, questa volta presso l’ex edificio scolastico sito nella frazione di San Giovanni Reatino, per sensibilizzarla sull’importante fenomeno delle truffe in danno degli anziani. Questo ulteriore evento rientra nella campagna promossa dalla Questura di Rieti per informare le fasce più deboli sui pericoli posti in essere da truffatori che, sovente, si recano nelle abitazioni di vittime già precedentemente “attenzionate”, ma anche presenti sulla rete internet, dove abili soggetti possono raggirare ignari ed inconsapevoli inesperti del web.

Bloccano un disabile e lo rapinano, denunciata coppia reatina

L’importante incontro tenuto dalla Polizia di Stato, finalizzato alla prevenzione delle truffe, è stato seguito da oltre 60 persone particolarmente interessate a conoscere le insidie che minacciano i più deboli. Durante l’evento il personale della Polizia di Stato ha distribuito delle brochure, realizzate ad hoc per la campagna di sensibilizzazione della cittadinanza, contenenti i consigli e le precauzioni da adottare per difendersi.

Alla Questura cinque nuovi arrivi di sovrintendenti della polizia di Stato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.