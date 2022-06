Ministero della Cultura, dal Pnrr 7 milioni per il restauro degli edifici di culto del Reatino

L.S. 28 giugno 2022 a

E’ stato pubblicato dal Ministero della Cultura l’elenco dei finanziamenti PNRR, relativo al restauro del patrimonio culturale dei beni del Fondo Edifici di Culto. La provincia di Rieti dei 250 milioni stanziati ha ottenuto 7 milioni di euro. Gli interventi saranno così ripartiti: 1.023.420 euro per la Chiesa di Santa Caterina ad Amatrice; 1.200.000 euro per la chiesa di S.Paolo a Leonessa; 750.000 euro per la Chiesa di Santa Lucia a Rieti; 1.400.000 euro per la Chiesa di San Francesco a Rieti e 2.500.000 euro per l’Abbazia di Farfa.

“Un grazie va al Ministero della Cultura, al Ministero dell’Interno e alla Soprintendente insieme ai tecnici che hanno curato con grande professionalità le istruttorie - ha sottolineato l’onorevole Fabio Melilli -. Tutti lavori necessari e importanti tra i quali mi piace pensare che nella chiesa di San Francesco a Rieti (nella foto) si proseguiranno interventi di restauro che iniziammo in Provincia, riscoprendo affreschi di grande bellezza e che finalmente si potrà intervenire sul soffitto ligneo dell’Abbazia di Farfa che necessita da tempo di un intervento e restaurare il coro quadrato e la cripta” conclude Melilli.

