Graduatorie Sae, ecco il primo elenco degli aventi diritto. Il Comune: "Trasparenza e legalità"

Il comune di Amatrice ha reso nota la graduatoria per le nuove assegnazioni Sae. “Si tratta unicamente di un primo step. Non appena si libereranno le altre Sae - ha dichiarato in una nota l’Amministrazione - procederemo a comunicare le nuove assegnazioni. Per noi si tratta di un importante passo in avanti. Nel segno di un metodo trasparente e oggettivo”.

“E’ un lavoro - continua la nota - che parte da lontano e che ci ha visti impegnati nella definizione e divulgazione di un Regolamento che ha tenuto conto dell’ultima Ordinanza della Protezione Civile, quella di maggio 2021, e nello stesso tempo, ha considerato le nuove esigenze che si sono venute a creare a 6 anni dal sisma. Il tema-Sae ha sempre rappresentato per la comunità amatriciana, un argomento sensibile, delicato, che abbiamo voluto iniziare a risolvere una volta per tutte”.

“Una prima graduatoria - conclude la nota - di fronte alle oltre 300 istanze pervenute, ma che dimostra la bontà e la qualità del Regolamento stesso. L’obiettivo di questa Amministrazione è normare, disciplinare tutte le materie che fino ad oggi non hanno avuto risposte chiare, trasparenti, capaci di tutelare e rispettare il diritto dei cittadini”.

