La fanfara dei carabinieri a cavallo per i 30 anni dell'Avis di Magliano Sabina

Festa grande in Sabina. La Sezione A.V.I.S. (Associazione Volontari Italiani Sangue) di Magliano Sabina, ha festeggiato i suoi primi 30 anni dalla data di costituzione inaugurando, lungo viale XIII giugno il monumento dedicato al “donatore di sangue”, realizzato in ricordo di Antonietta Benegiamo deceduta a soli 56 anni. La scelta della collocazione nell’area prospiciente il monumento ai Caduti, non è stata casuale. Per la circostanza è stata richiesta ed ottenuta la presenza della Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo diretta dal Luogotenente c.s. Fabio Tassinari, che ha allietato la giornata intrattenendo i numerosi partecipanti con musiche adeguate alla circostanza e terminando la sua esibizione con l’Inno di Mameli. Sempre presente la simpaticissima mascotte “briciola” che ha ormai raggiunto il grado Vice Brigadiere.

A tutte le fasi della cerimonia oltre al sindaco di Magliano Sabina Giulio Falcetta hanno partecipato il presidente della locale Sezione A.V.I.S., Danilo Cola che ha elogiato il Comando Stazione Carabinieri anche per l’altruismo e la generosità essendo tutti donatori iscritti all’A.V.I.S.. Presenti anche il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Rieti, Colonnello Bruno Bellini, il Comandante interinale della Compagnia di Poggio Mirteto, Capitano Carmelo Ceraolo ed il Comandante della locale Stazione Luogotenente c.s. Renzo Verducci. Per la particolare ricorrenza il paese si è riempito di persone in festa; tanti i donatori intervenuti ma anche tantissima gente comune che si è unita all’imponente e festosa sfilata che ha raggiunto piazza Garibaldi.

I presenti hanno poi partecipato alla Santa Messa officiata da Don Ariel unitamente alle consorelle di Amatrice, Anzio e Nettuno, Arrone, Bagnoregio, Borgorose, Calvi dell’Umbria, Capranica, Castel Sant’Elia, Cisterna di Latina, Cittaducale, Corchiano, Fabriano, Fara in Sabina, Forano, Gallese, Genzano, Mompeo, Montecastrilli, Montefiascone, Nepi, Orte, Otricoli, Poggio Bustone, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Santa Maria Capua Vetere, Sipicciano, Soriano, Stimigliano, Terni, Vallerano, Vasanello, Velletri, Vignanello, Viterbo, l’A.V.I.S. Lazio e quella provinciale di Rieti.

