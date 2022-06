Il Rotary Club Rieti rinnova le cariche, presidente Antonio Perelli

27 giugno 2022 a

a

a

Si è svolto il tradizionale passaggio della campana che segna l’avvicendamento ai vertici del Rotary Club Rieti. Alla presenza del neo sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, il testimone è passato dal dottor Sandro Boschetto al nuovo presidente per l’anno rotariano 2022 - 2023 l'avvocatoAntonio Perelli. Come da tradizione il momento è stato arricchito dalla consegna del riconoscimento il Sabino d’oro, che per l’edizione 2022 è stato assegnato all’inviato Rai in Ucraina Ilario Piagnerelli, per il suo ruolo di corrispondente di guerra, si legge nelle motivazioni, interpretato con preparazione ed esperienza affrontando contesti complessi ed imprevedibili e raccontando a noi distanti l'orrore con misurato garbo.

Rotary Club ha consegnato 300 visiere a medici e Rsa

È stata inoltre l’occasione per consegnare anche l’ambito riconoscimento per le migliori tesi di laurea, andato quest’anno alla dottoressa Eleonora De Angelis per la sua tesi in "Grammatica storica italiana - I sonetti reatini di Loreto Mattei”. Il presidente Antonio Perelli ha quindi presentato la sua squadra per il nuovo anno rotariano, così composto: Stefano Pozzovivo segretario, Paolo Gianfelice prefetto, Marco Faraglia tesoriere, Francesco Maria Palomba segretario esecutivo; consiglieri Maurizio Ciaramelletti, Luca Conti, Antonello Pace, Sandro Boschetto (past president).

Iniziativa del Rotary a Vescovio. Sileri consegna borse di studio ai ragazzi segnati da lutti per il Covid

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.