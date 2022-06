Amazon, altre assunzioni entro l'anno. Sessanta i posti disponibili in Sabina

Paolo Giomi 28 giugno 2022 a

Nuove assunzioni in vista nei centri distribuzione di Amazon in Italia, compreso lo stabilimento produttivo di Passo Corese, primo per volumi in tutto il Centro Italia. Secondo la bozza del recente piano industriale dell’azienda, anticipata dal quotidiano economico MF, entro la fine del 2022 il colosso americano del commercio online si appresta a inquadrare ulteriori 3mila persone a tempo indeterminato nei suoi canali in tutta Italia, portando l’attuale forza lavoro impiegata nel nostro Paese da 14mila a 17mila unità. Tremila nuove risorse, da impiegare in maniera più o meno omogenea nelle 50 strutture Amazon presenti sul territorio nazionale. Il che vuol dire circa 60 risorse aggiuntive per ogni centro distribuzione, compreso quello di Passo Corese, dove un’ulteriore crescita della forza lavoro non è mai stata tenuta segreta dai vertici della logistica del colosso Usa.

“Amazon è diventata una delle più grandi creatrici di posti di lavoro in Italia, offrendo all’interno dell’azienda, in tutto il Paese, opportunità professionali stabili e ben remunerate – ha detto Mariangela Marseglia, country manager di Amazon per Italia e Spagna – è particolarmente importante sottolineare che si tratta di lavori di qualità”. “Dal 2010 Amazon ha investito oltre 8,7 miliardi di euro in Italia per la propria crescita e per supportare la digitalizzazione del Paese – ha aggiunto Lorenzo Barbo, responsabile di Amazon Italia Logistica - investimenti che hanno generato nuovi posti di lavoro di qualità che stanno contribuendo alla crescita dell’Italia.

L’aumento dei posti di lavoro va di pari passo con la crescita della nostra rete logistica: poche settimane fa è infatti entrato in attività un nuovo centro di distribuzione ad Ardea, area metropolitana di Roma, in cui creeremo 200 posti di lavoro entro tre anni. Inoltre, sempre entro l’anno apriremo il nostro primo centro di distribuzione in Abruzzo, a San Salvo, in cui saranno creati 1.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni dall’avvio dell’operatività”.

