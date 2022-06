Colta da malore mentre è a passaggio, donna muore in via Canali

27 giugno 2022 a

E' stata vista prima barcollare e poi accasciarsi a terra priva di sensi. Una anziana donna è morta questa mattina, intorno alle ore 10, mentre stava passeggiando in via Canali a poche metri dalla centralissima Piazza Marconi. La donna è stata immediatamente soccorsa da alcuni passanti che hanno allertato il 118. I sanitari una volta giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso. Tra le cause della morte un improvviso malore che non ha dato scampo alla poveretta. Sul posto oltre al personale del 118 anche polizia di Stato e carabinieri.

