La Fiera del peperoncino ritorna in centro. Oltre 150 stand e 500 varietà da tutto il mondo

La Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino torna a Rieti dal 24 al 28 agosto con l’undicesima edizione che vivrà di conferme importanti ma anche e soprattutto di grandi novità. Quello che ormai è conosciuto come uno degli eventi principali dell’intero Centro Italia tornerà nella suggestiva location del Centro storico della Città Centro d’Italia – nelle piazze Vittorio Emanuele II, C. Battisti, Largo Alfani, Oberdan e Mazzini oltre al Chiostro di Sant’Agostino – e offrirà un ricco ventaglio di opportunità a cittadini e turisti, dall’offerta enogastronomica agli showcooking passando agli spettacoli e alla convegnistica, il tutto legato agli oltre 150 stand e alla mostra campionaria di oltre 500 varietà di peperoncino da ogni parte del mondo. Gli organizzatori stanno lavorando per garantirsi la partecipazione di importanti esponenti della politica nazionale chiamati a dibattere su temi attinenti anche al territorio.

Del resto anche questo aspetto del confronto politico o con le realtà del territorio ha sancito il successo di una delle manifestazioni più attese dell’anno anche perché in grado di garantire numeri importanti in fatto di presenze sul territorio oltre alle inevitabili ricadute economiche per gli operatori del territorio con strutture ricettive che avranno garantito il tutto esaurito.

Importante sarà anche il parterre di collaborazioni e patrocini istituzionali: MIPAAF Ministero Politiche Agricole Alimentari Forestali, FEAMP – programma operativo Fondo europeo per la politica marittima, CREA Centro per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria, ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, ENIT Agenzia Nazionale del Turismo, Regione Lazio, Provincia di Rieti, Comune di Rieti, Fondazione Varrone, Camera di Commercio Rieti-Viterbo, Confcommercio Imprese per l’Italia, Confcommercio Lazio Nord, CAT Confcommercio, FIDA – Federazione Italiana Dettaglianti Alimentazione, EBTL – Ente Bilaterale del Turismo del Lazio, EBIT – Ente Bilaterale Terziario del Lazio, FinPromoter. Insomma una edizione che anche quest’anno si annuncia particolarmente importante a livello di produttori di peperoncino e partecipazione.

