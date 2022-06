Presentati i Campionati italiani assoluti di atletica leggera in programma a Rieti

22 giugno 2022 a

E’ stata presentata questa mattina, presso la Sala Consiliare del Comune di Rieti, l’edizione 2022 dei Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera che si terrà nella Città Centro d’Italia nel weekend tra il 24 e il 26 giugno. All’incontro hanno partecipato il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, il Presidente e il direttore tecnico dell’Atletica Studentesca Andrea Milardi, Giuliano Casciani e Alberto Milardi, oltre agli atleti Roberta Bruni, Simone Falloni, Mattia Furlani e Stefania Strumillo.

“Noi crediamo davvero nello sport come veicolo di crescita individuale e comunitaria oltre che come fattore primario di sviluppo socio-economico e di promozione del territorio – ha dichiarato il sindaco Daniele Sinibaldi – E’ un onore per me, e forse anche un segnale positivo, che nei primi giorni da Sindaco siano arrivate notizie importanti su tre temi chiave per il futuro della Città: il Terminillo, con 5 gruppi di imprese che hanno risposto all’avviso propedeutico agli investimenti sugli impianti, l’Università, con la presentazione di un nuovo corso di laurea che partirà a settembre, e lo sport, con i Campionati Italiani Assoluti, evento di livello straordinario che genera un importante indotto su Rieti e proietta ancora una volta la Città su scenari mediatici e sportivi di carattere nazionale e internazionale”.

Al termine della conferenza stampa spazio anche ad un riconoscimento voluto dal Comune di Rieti nei confronti di Roberta Bruni e Mattia Furlani per i recenti successi ottenuti dai due atleti reatini.

