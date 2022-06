Rieti, 10 mila presenze e alberghi esauriti per i campionati assoluti di atletica

Marco Staffiero 21 giugno 2022 a

a

a

Rieti si prepara ad un evento sportivo di grandissima importanza. E’ tutto pronto per ospitare i campionati italiani assoluti di atletica, che si terranno il 25 e 26 giugno, presso lo Stadio Raul Guidobaldi. Dopo due anni di pandemia, sono molti a vedere con entusiasmo questo evento. “Ospitare i campionati italiani – ha dichiarato Alberto Minardi, direttore tecnico della studentesca – è una grossa ed immensa soddisfazione, per tutti noi, per il territorio stesso. Saranno dei giorni importantissimi per lo sport e per i giovani. Avremmo la presenza di quasi 700 atleti, di questi 25 sono della provincia di Rieti. Motivo di grande orgoglio, che vede la nostra città in prima fila nelle competizioni sportive”.

Atletica e wakeboard: eventi e attività sportivi per rilanciare il turismo

Non solo sport, ma anche una grossa opportunità per rilanciare il turismo nel territorio. Oltre agli atleti, sono previste oltre 10 mila presenze. “Ad oggi – ha commentato il presidente di Federalberghi Rieti, Michele Casadei – possiamo tranquillamente confermare, che l’evento sportivo in programma in città, porterà una vera e propria boccata di ossigeno per gli albergatori di tutto il territorio. Abbiamo il tutto esaurito negli alberghi nel comune e un quasi pieno nelle strutture di tutta la provincia. Numeri importanti, che confermano quanto sia strategico investire sul turismo sportivo”. E proprio su questa “nuova” forma di turismo, che potrebbe investire il territorio. Turismo culturale ed esperienziale non significa solo monumenti, enogastronomia, benessere, ma la cultura può avere un valore anche sportivo. Lo sport praticato o vissuto da spettatore, genera importanti flussi turistici nel corso dell’intero anno. Il connubio tra sport e turismo può completare l’offerta turistica di qualunque territorio, diventando una risorsa economica per entrambi gli aspetti. Secondo gli ultimi dati Istat, il segmento di potenziali ed attuali clienti di un ipotetico sistema di turismo sportivo può contare in Italia su circa 20 milioni di persone che praticano uno o più sport pari al 34,3 % della popolazione con più di 3 anni. Un tipo di turismo, che porterebbe il Reatino ad affacciarsi da protagonista. Infine, per quanto riguarda il regolare svolgimento della manifestazione, la polizia locale del Comune di Rieti comunica le seguenti variazioni alla viabilità nei giorni interessati.

Confcommercio: "Servono idee per invertire il trend di declino demografico ed economico"

Verrà chiusa al traffico Piazzale Leoni, dalle ore 8 del 24 giugno alle ore 24 del 26 giugno. L’istituzione del divieto di sosta con rimozione in via Duprè Theseider – tratto dalla Piscina Comunale fino al civico 69 e in Via Lungovelino Don G. Olivieri, tratto dal civico 40 al civico 56, dalle ore 8 del 25 giugno alle ore 24 del 26 giugno. Inoltre, al fine di consentire lo svolgimento della gara di marcia su strada, saranno in vigore le seguenti variazioni: La chiusura al traffico veicolare di Viale Morroni e Piazza Marconi – tratto dall’ingresso della Scuola NBC e Via Cintia dalle ore 14 alle ore 21 del 24 giugno. La chiusura al traffico e il divieto di sosta con rimozione in Piazza Mazzini, Piazza Berlinguer, Viale Canali e Piazza Marconi – rotatoria, dalle ore 14 alle ore 21 del 24 giugno.

La reatina Roberta Bruni realizza il nuovo record italiano nell'asta: 4,71

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.