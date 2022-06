Fondazione Varrone, a San Giorgio il passaggio delle consegne tra D'Onofrio e Trilli

19 giugno 2022 a

a

a

Tanta gente e non poca emozione nella ex chiesa di San Giorgio per l’evento della Fondazione Varrone aperto alle autorità istituzionali e ai partner dell’ente, che ha visto Antonio D’Onofrio e il consiglio di amministrazione uscente presentare il proprio Bilancio di fine mandato e che ha sugellato il passaggio di consegne col nuovo presidente Mauro Trilli e i consiglieri di amministrazione neo-eletti.

Asl e Fondazione Varrone presentano libro sulla campagna vaccinale

Nel corso dell’incontro D’Onofrio, affiancato dal segretario generale Brunella Lilli, ha fatto un bilancio di quattro anni di lavoro intenso, così come riepilogati nel libro 2018-2022, Fare insieme, la sfida vinta della Fondazione Varrone. Un libro che attraverso quattro grandi azioni - Accogliere, Curare, Rinascere, Rilanciare – racconta quanto e come la Fondazione abbia inciso sul territorio grazie alle persone - Consiglio di Amministrazione, Segretario Generale, Collegio dei Revisori, Consiglio di Indirizzo, Assemblea dei Soci, personale – ai numeri dell’ente – il patrimonio e le erogazioni – e alla collaborazione con gli enti e i partner di riferimento.

Antonio D'Onofrio: "Onorati gli impegni: lasciamo una Fondazione Varrone più aperta e solidale”

D’Onofrio ha ricordato la genesi e gli sviluppi dei progetti più importanti, le tante iniziative abbracciate sempre con lo sguardo attento al territorio e aperto al futuro. E’ seguito un breve saluto del nuovo presidente Mauro Trilli che ha ringraziato D’Onofrio per i tanti progetti lasciati da portare avanti, sottolineando la forza e il valore dell’impegno della Fondazione Varrone in tutte le sue componenti, dall’Assemblea dei Soci, al Consiglio di Indirizzo, al Consiglio di Amministrazione.

Fondazione Varrone, Mauro Trilli alla presidenza. Rinnovato il consiglio di amministrazione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.