Consiglio comunale, ecco i nomi dei 32 eletti

Se prima del 13 giugno i candidati avevano dovuto sostenere una tensione notevole in attesa dello spoglio e della proclamazione del nuovo sindaco, dal 14 mattina è iniziato il “calvario” delle preferenze che ha visto chiusi nella sala consiliare del Comune membri della Prefettura, del tribunale, i due presidenti di seggio e un via vai di candidati in cerca delle preferenze definitive. Ieri mattina sembrava essersi chiuso il capitolo che per quattro giorni ha tenuto tutti in ansia. Alle 18, con il sito della Prefettura risultavano ancora con i conteggi parziali, è stato il Comune ha ufficializzare le preferenze con il conteggio definitivo e i nomi dei 32 neo consiglieri. Alla maggioranza di centrodestra spettano venti seggi mentre dieci saranno per il centrosinistra, la minoranza di Simone Petrangeli, due al terzo polo di Carlo Ubertini. Il lavoro dell'ufficio elettorale ha quindi portato ad un quadro abbastanza chiaro sulle preferenze. L'insediamento del nuovo sindaco Daniele Sinibaldi si terrà lunedì alle 10 con il passaggio di fascia da parte dell'ex sindaco Cicchetti.

Elezioni, Sinibaldi: "Una vittoria di popolo, subito a lavoro per cogliere opportunità di sviluppo".



CENTRODESTRA Il riconteggio della Commissione elettorale ha portato ad un quadro chiaro per quello che riguarda la maggioranza: Fratelli d'Italia, primo partito, avrà sei posti in Consiglio comunale, occupati da Giovanni Rositani (556), Claudia Chiarinelli (513), Claudio Valentini (521), Emiliana Guadagnoli (466), Annacarla Purificati (271) e Antonio Tosoni (272). Cinque scranni per la Lega con Oreste De Santis (612), Giorgia Broccoletti (602), Giuliano Sanesi (458), Maurizio Ramacogi (383) e Giovanni Grillo(332). Forza Italia avrà tre consiglieri: Fabio Nobili (760), Giovanna Palomba (380) e Simone Labonia (297). I due di Agire Lista Civica saranno Chiara Mestichelli (258) e Angelo Raimondi (185). Per Rieti al Centro ci sarà Luigi Gerbino (286) e per #IoCiSto il posto spetta ad Antonio Emili (308). Moderati per Rieti ha eletto Andrea Sebastiani (337) mentre per Generazione Rieti sa in Consiglio il giovanissimo Pierluigi Giraldi (148).

Elezioni, Fratelli d'Italia primo partito con 3.583 voti. Seguono Lega (3.115) e Pd (2.581)



CENTROSINISTRA Per il centrosinistra i consiglieri saranno: Emiliana Avetti (290), Paolo Bigliocchi (310) e Rosella Volpicelli (232) per il PD. Per la lista Simone Sindaco, in Consiglio siederanno Gilberto Aguzzi (210) e Arianna Grillo (172). Rieti Città Futura avrà Elena Leonardi (246) e Maurizio Vassallo (276). Alessio Angelucci (290) arriva in consiglio per Sì Può mentre T’Immagini sarà rappresentata da Gabriele Bizzoca (170).

TERZO POLO Il Terzo Polo elegge in Consiglio Franco Evangelista (266), medico della lista “Rieti in Salute“. Siederanno in consiglio comunale anche gli sconfitti Simone Petrangeli e Carlo Ubertini . Dai nomi dei consiglieri Sinibaldi dovrà estrarre i componenti della Giunta e poi nominare vicesindaco e assessori. Solo allora i candidati del centro destra che hanno raccolto più preferenze potranno entrare in surroga.

Elezioni comunali. Preferenze, il giorno della verità

