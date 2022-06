Vertenza Mvm, i parlamentari reatini scrivono al ministro Giorgetti

18 giugno 2022 a

Continua la corsa contro il tempo per cercare di risolvere una delle vertenze, quella della Mvm, più difficili degli ultimi anni e che coinvolge 70 lavoratori che da oltre cinque mesi non percepiscono lo stipendio. Una situazione che oltretutto ha praticamente fatto entrare in una fase di stallo i lavori per la posa in opera della fibra ottica in provincia. Una vicenda non più sostenibile, come più volte sottolineato dagli stessi lavoratori e dai sindacati e che, dopo diversi tavoli di confronto in Comune e in Prefettura, ha portato a questa iniziativa bipartisan che porta alla ribalta nazionale la vicenda visto che la Mvm lavora per conto di importamnti provider nazionali nel settore delle telecomunicazione e digitale.



Come annunciato nei giorni scorsi i parlamentari reatini Fabio Melilli (PD), Gabriele Lorenzoni (M5S), Paolo Trancassini (FDI) e Alessandro Fusacchia (Misto) con una interpellanza urgente al ministro dello sviluppo economico Giorgetti, a quello per l'innovazione tecnologica Colao e al ministro del lavoro Orlando hanno finalmente posto “la questione della MVM S.p.A. all'attenzione del Governo. Lo abbiamo fatto in rappresentanza del territorio a prescindere dai nostri colori politici, in difesa dei lavoratori reatini che non prendono lo stipendio da mesi, ed a tutela dello sviluppo economico e digitale delle nostre aree interne”. I parlamentari reatini hanno tenuto a precisare nell’interpellanza come “partecipate pubbliche importanti come Enel, Tim e Open Fiber si avvalgono di una società, MVM, che non gode più della credibilità necessaria per portare avanti lavori così importanti in tema di infrastrutture digitali, anche in ottica dei bandi previsti dal PNRR, ma non riesce a portare a termine neanche ordinari lavori di matutenzione, e abbiamo chiesto che il governo ne prenda atto, anche valutando una revoca del contratto se necessario. Non possiamo permetterci che operai così specializzati abbandonino il nostro territorio già interessato da fenomeni di spopolamento. Il governo - concludono i parlamentari reatini Fabio Melilli, Gabriele Lorenzoni, Paolo Trancassini e Alessandro Fusacchia - ha risposto che a seguito di verifiche con i ministeri competenti valuterà ogni tipo di soluzione possibile. Noi rimarremo vigili anche con le aziende committenti che sicuramente non sono interessate ad un danno d'immagine di tale portata”.



Per il sindaco Daniele Sinibaldi “l'auspicio del Comune è che anche questa iniziativa possa contribuire finalmente a sbloccare una situazione ormai insostenibile, per i lavoratori e per il territorio. Un plauso alla sinergia tra esponenti di forze politiche differenti ma rappresentanti dello stesso territorio”.



