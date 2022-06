Una città in festa per il passaggio della storica Mille Miglia

16 giugno 2022 a

Una città in festa. Ancora una volta grande successo per il passaggio della Mille Miglia a Rieti. Le prestigiose e costosissime auto d'epoca hanno sfilato a parrire dal tardo pomeriggio per le vie del centro, omaggiando la città con un saluto in piazza dove ad accogliere gli equipaggi sono stati tantissimi reatini.

Il percorso della 1000 Miglia

Grandi e piccini uniti dall'entusiasmo che solo il serpentone multicolore di auto rombanti ha saputo regalare. Sono state 440 le vetture d’epoca transitate. In gara anche meravigliosi modelli di Ferrari affiancati a loro volta da vetture elettriche di ultimissima generazione. A bordo anche molti vip come Giancarlo Fisichella, Giorgio Pasotti, Sonny Colbrelli e Anna Kanakis ma molti altri hanno sfilato in città.

Automobilismo: Bonomi (Aci Brescia), 'il 2022 per la 1000 Miglia segna il ritorno alla normalità'

Numerosi anche i reatini che hanno assistito all’emozionante sfilata tra centro e altre strade della città, con grande entusiasmo e i canonici selfie e video con le vetture più gettonate e prestigiose. Insomma una serata di grandi emozioni vissuta all'insegna della rievocazione storica di una delle gare che hanno fatto la storia dell'automobilismo italiano e non solo: la Mille Miglia.

Video su questo argomento Gran festa per il passaggio della Mille Miglia, la corsa più bella del mondo | Video

