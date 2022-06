Morto Gaetano Messina. Giornalismo in lutto, aprì il Corriere di Rieti nel 1996

16 giugno 2022 a

E’ morto, dopo una breve malattia, Gaetano Messina (nella foto). Aveva 77 anni. Giornalista professionista iniziò la sua carriera al Giornale di Sicilia, nella redazione di Messina, e alla Gazzetta dello Sport. Nella seconda metà degli anni Ottanta si era trasferito in Umbria, a Perugia, dove è stato redattore capo del Corriere dell’Umbria. Nel 1989 ebbe l’incarico di dare vita, insieme ad un gruppo di colleghi, alcuni dei quali giunti da Messina su sua segnalazione, al Corriere di Viterbo, uscito per la prima volta in edicola il 3 giugno di 33 anni or sono. Ne ha coordinato la redazione fino al febbraio dell’anno successivo. Furono, quelli, mesi di notevole lavoro da parte di tutti coloro, per la maggior parte giovani, impegnati in un giornalismo moderno e innovativo, consentendo alla nuova testata di Viterbo di ottenere ottimi risultati di diffusione. In seguito, prima di fare ritorno al Corriere dell’Umbria come caporedattore centrale, si occupò nel 1996 dell’apertura del Corriere di Rieti e del Corriere di Civitavecchia. Ha fatto poi ritorno nella sua città per dirigere il Corriere del Mezzogiorno. I colleghi del Gruppo Corriere partecipano al lutto della famiglia alla quale esprimono sentite condoglianze.

