Rieti, lavoro: 72 dipendenti ex Risorse Sabina chiedono la stabilizzazione

Un altro nodo da sciogliere per il territorio. Questa volta riguarda la stabilizzazione dei 72 lavoratori dell’ex Risorse sabine, impegnati in progetti di politiche attive in diverse Amministrazioni locali della Provincia. Alla riunione con i sindacati, cui hanno assistito alcuni sindaci, è stato illustrato il percorso che si sta provando a portare avanti con la Regione Lazio, tendente a dare una stabilizzazione a questi lavoratori, rimasti in una sorta di limbo dopo il fallimento della società partecipata della Provincia di Rieti.

“Un primo incontro, con l'assessore al lavoro della Regione Lazio - hanno dichiarato i sindacati di Cgil e Cisl - si è svolto il 22 aprile, ma senza registrare apprezzabili passi in avanti, se non la condivisione della necessità di trovare soluzioni vere e durature. I lavoratori e gli amministratori presenti si sono detti stanchi di questa precarietà che mette a rischio il loro futuro previdenziale e che rischia continuamente di mettere in difficoltà, in caso di assenza, anche il funzionamento e l’efficienza degli uffici degli enti in cui questi lavoratori prestano la loro opera. Invieremo subito un sollecito relativamente alla nostra richiesta incontro con l’assessorato – hanno continuato i sindacati - ma anche un sollecito per una audizione presso la commissione lavoro del consiglio regionale, perché è giunto il momento di dare risposte ai lavoratori e al territorio su una vicenda che si trascina ormai da troppo tempo. Siamo pronti – hanno concluso i sindacati - a mettere in campo ogni azione necessaria per ottenere la necessaria attenzione dalla Regione Lazio deputata ad individuare soluzioni come fatto in casi analoghi”.

Le difficoltà dei 78 lavoratori, vanno avanti da parecchi mesi ormai. Ad agosto dello scorso anno la Regione Lazio stanziò un milione e 963 mila euro, che andarono ad aggiungersi agli altri 3 milioni e 710 mila euro già messi a disposizione dall’amministrazione regionale per aiutare i Comuni, le Comunità Montane e la Provincia di Rieti a sostenere il costo dei lavoratori di Risorse Sabine. La Regione garantì una sorta di sicurezza, almeno fino a tutto il 2023, garantendo ciascuno di loro uno stipendio lordo di circa 970 euro al mese. Ma a meno di un anno, sono ritornate fuori le difficoltà, che le istituzioni dovranno al più presto risolvere. Tra pandemia e guerra, sono molte le persone che hanno perso il posto di lavoro. Non dimentichiamo, che il territorio della provincia di Rieti, secondo gli ultimi dati, ha perso in due anni 1.700 posti di lavoro, che si vanno a sommare a quelli persi precedentemente a causa del terremoto.

