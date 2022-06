Rieti, rapinano un disabile. La polizia denuncia coppia della città

16 giugno 2022 a

a

a

Nei giorni scorsi agenti della polizia hanno denunciato in stato di libertà una coppia reatina responsabile di una rapina in danno di un uomo disabile. Un uomo, costretto a muoversi su di una sedia a rotelle, mentre si trovava nel piazzale della stazione ferroviaria reatina è stato raggiunto da un uomo ed una donna i quali, a bordo di un monopattino elettrico, hanno bloccato la sedia a rotelle della vittima e si sono impossessati del suo denaro, oltre venti euro in monetine, nonché del suo telefono cellulare, prima di darsi alla fuga.

Blitz antidroga nel bosco, arrestati dalla polizia due giovani nordafricani

Le indagini immediatamente svolte dagli investigatori della squadra mobile della Questura di Rieti hanno consentito di identificare i due rapinatori, già noti alle forze dell’ordine per altri analoghi precedenti di polizia, che sono stati denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria.

Spaccio di droga a Passo Corese, arrestato 30enne

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare effettuata dagli agenti è stato rinvenuto il monopattino elettrico utilizzato per commettere la rapina ed una carta di identità appartenente ad una donna che, pochi giorni prima, era stata rapinata della sua borsa e le cui indagini avevano già consentito agli investigatori reatini di raccogliere elementi di responsabilità nei confronti della stessa coppia che ora, quindi, dovrà rispondere anche della commissione di questa ultima rapina.

Truffe agli anziani, all'ex Piaggio in viale Maraini primo incontro della polizia di Stato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.